«Моя Стефания растет без папы»: модель из Хабаровска заявила, что Леша Свик отец ее ребенка

Екатерина Лукьянова утверждает, что была с Лешей Свиком в отношениях. Фото: соцсети Екатерины Лукьяновой и Леши Свика

В личной жизни репера из Екатеринбурга Леши Свика вновь накаляются страсти. В конце января певец и его жена Ксения Ткачева объявили о разводе, при том, что за месяц до этого в семье родилась дочка Эмилия. Сейчас, судя по всему, пара сошлась, но супружескому счастью мешает модель из Хабаровска.

Екатерина Лукьянова всерьез заявляет, что маленькая Эмилия вовсе не первенец уральской звезды. Впервые намеки на то, что Алексей отец ее ребенка, хабаровская модель сделала несколько дней назад: в комментариях под постом с новостью о репере обвинила его в том, что он забыл про свою дочь Стефанию.

- Противно его слушать. То, что моя Стефания растет без папы, он об этом не думает. Людям сейчас ложь заливает. Но по итогу, ответит за все, - неоднозначно написала девушка.

Как пишет издание Super.ru, адвокат Леши Свика Кирилл Гавриличев полностью опровергает подобные заявления. По словам эксперта, очень часто у знаменитостей появляются недоброжелательницы с претензиями об отцовстве. Певец не знаком с девушкой, поэтому в случае чего, он готов подать в суд на Екатерину Лукьянову за клевету.

Но блогер не сдается: увидев в СМИ обвинение в клевете, Екатерина выложила снимок, где она вместе со Свиком точно знакомы и мило целуются.

Екатерина выложила совместное фото с репером. Фото: Екатерина Лукьянова в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, запрещена на территории РФ)

- Долгое время я не предавала огласке судебный процесс по факту установления отцовства моей дочери, отцом которой является Леша Свик, но, видимо, настал тот час, после тех выходок, которые себе позволяют адвокаты Алексея, глупо обманывая СМИ. Сегодня я просто выложу совместное фото с той самой «фанаткой», с которой, как Алексей утверждает, он не знаком, - пишет разгневанная Екатерина Лукьянова.

Рассказывать что-либо подробнее модель из Хабаровска пока отказывается, откладывая свой рассказ до прямого эфира на одной из радиостанций. Известно, что в суд Екатерина подала 27 января 2023 года. По ее словам, обратиться в суд она захотела после того, как увидела в СМИ информацию, что родившаяся у него с Ксенией дочь – его первенец. Ее подобное заявление сильно задело.

Дочка у Ксении и Леши Свика родилась в декабре 2022 года. Фото: Леша Свик в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, запрещена на территории РФ)

Кроме того, девушка рассказывала, что знакомство прошло по инициативе Леши Свика. Со слов Екатерины, певец сам написал девушке и позвал в кино. Затем у пары завязались отношения.

Сам Алексей никак не прокомментировал разгоревшийся скандал. Его PR-менеджер также воздержался от комментариев. Кроме того, в одном из видео певца Олега Майами на YouTube уральский репер признался, что помирился со своей избранницей, с которой летом прошлого года сыграл шикарную свадьбу.

- Брат, ты можешь запечатлеть, что я снова с женой помирился? Смотри, - говорит Свик, показывая в камеру обручальное кольцо на пальце в выпуске «Vlog: Екбойз продолжение|Движуха за кулисами».

Свадьба у Ксении и Алексея прошла прошлым летом. Фото Леша Свик в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, запрещена на территории РФ)

Разлад в семье исполнителя произошел в январе. Его жена Ксения Ткачева намекнула фанатам на то, что супруг ей изменял. Сейчас пара воспитывает дочку, рожденную в первый день зимы. В социальных сетях Свика появляются трогательные фото и видео с малышкой Эмилией.

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