Мужчина заманил ребенка в квартиру под предлогом найти пульт от телевизора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каменске-Уральском 9-летнюю девочку вызволили из плена соседа-рецидивиста. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, сейчас ребенок вне опасности. Пьяный дебошир уже доставлен в отделение полиции для разбирательства.

- Опрашиваются очевидцы, выясняется, был ли причинен ребенку какой-либо вред здоровью, выполняются иные проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Еще днем девочка была дома со своей матерью. Около 14:00 к окну квартиры на первом этаже подошел мужчина из другого подъезда. Он попросил девочку помочь найти пульт от телевизора. Мать разрешила дочке ненадолго уйти. Когда девочка помогла найти пульт, то сосед не разрешил ей вернуться домой – усадил на диван и сказал, что отпустит позже. А позже и вовсе заявил: «Ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам».

- Мать девочки обратилась за помощью в полицию лишь спустя семь с половиной часов, - рассказал представитель областного Главка Валерий Горелых. - Пока женщина вместе с соседями вела переговоры и умоляла соседа вернуть ребенка, девочка, воспользовавшись моментом, сама выбралась через окно. Сегодня планируется доставить юную «пленницу» в местную больницу, чтобы проверить, не стала ли она объектом каких-либо посягательств. У ее матери есть еще дети, 2018, 2021 и 2022 г.р., семья проживает в коммунальной квартире.

Кроме этого известно, что многодетная мать сожительствует с рецидивистом: он судим за кражи, истязание, угрозу убийством и за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

- Мама детей также ранее имеет «букет» судимостей, в том числе дважды привлекалась к уголовной ответственности за побои, дважды – за причастность к грабежу и дважды – за кражи, - добавил полковник Горелых.

Напомним, что вечером 9 августа в Каменске-Уральском нашли труп 16-летней школьницы. По предварительной информации, девушка скончалась от передозировки.

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