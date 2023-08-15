Девушку избивали 40 минут Фото: читатель «КП»

Подросток, убивший в Екатеринбурге 17-летнюю студентку колледжа имени Ползунова, надеялся спрятать тело в мусорные пакеты. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Вечером 6 августа Леонид (имена изменены. – Прим. ред.) пришел в гости к однокласснику Дмитрию вместе с девушкой Кариной.

После распития алкоголя Леонид уличил студентку в измене и принялся избивать. По данным инсайдера, причиной смерти стала колото-резанная рана. Однако кроме удара ножом в шею была целая череда побоев. В общей сложности девушку убивали порядка 40 минут.

Отморозка отправили в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время расправы Дима успел написать сообщение матери. Родители школьника позвонили в полицию.

- После убийства подросток попросил друга сходить с ним в супермаркет. Там они купили несколько мешков для мусора. Хотели уже заходить в подъезд, но приехала группа быстрого реагирования ОП-10. Леонид попытался сбежать, но был задержан. Они могли как расчленить тело, так и спрятать его в один пакет. Девушка была очень хрупкого телосложения. У Леонида в крови выявили алкоголь, второй мальчик был трезв, - рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», подростку грозит до 10 лет лишения свободы. Его арестовали на два месяца.

Напомним, что в Каменске-Уральском при загадочных обстоятельствах погибла 16-летняя школьница.

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