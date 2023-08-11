Чудовище с Контрольной остановки: 35 лет назад в Свердловске поймали маньяка, который убивал женщин и детей

Серийного убийцу задержали в парке Маяковского в 1988 году Фото: ГАСО

Ее нашли спустя день после исчезновения. Одетая в школьное платье с фартуком, она лежала в небольшом сосновом лесу на 8-м километре Старого Московского тракта. Протокол, составленный на месте происшествия, сухо описывал представшую перед милиционерами картину:

- Труп лежит на спине и закрыт слоем веток. На рядом стоящих деревьях обнаружены свежие сломы веток, - сообщается в протоколе. - На трупе имеется одежда: форменное школьное платье, фартук, колготки, белые плавки и салатного цвета майка…

Отдельно описан пионерский галстук – затянут на шее. На календаре – 30 апреля 1982 года. Найденную девочку звали Еленой Мангушевой. Она училась в пятом классе. Накануне задержалась почти до пяти вечера в школьном радиокружке. По воспоминаниям одноклассников, чтобы быстрее прийти домой, побежала короткой дорогой – через сосняк. Больше живой ее никто не видел, кроме одного человека. Так в Свердловске вновь начался многолетний кошмар – в городе завелся очередной серийный убийца.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ЗАДЕРЖАН – НАПАДЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В «восьмидесятые» в Свердловске все еще помнили, как в конце 30-х школьник из благополучной семьи, живший в центре города, на протяжении нескольких лет похищал и убивал маленьких детей. Не забыли горожане и серийного убийцу, который в 60-х нападал на женщин и мужчин, а следы заметал по методам, вычитанным в романе Фенимора Купера «Последний из могикан».

Возможно поэтому, когда 30 апреля 1982 года неподалеку от остановки «Контрольная» было найдено тело пятиклассницы Лены Мангушевой, люди были готовы к быстрому сведению счетов с убийцей.

Это фотографии лишь некоторых из жертв убийцы с Контрольной остановки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем более что главный подозреваемый появился быстро – спустя неделю во всем признался 28-летний мужчина, отстававший в психическом развитии. В руки милиции он попался после того, как местная жительница заявила о попытке изнасилования. Задержанный постоянно путался в показаниях, а на суде заявил, что признание из него выбили. В итоге его все равно признали виновным. Сначала приговорили к 14 годам лишения свободы, а потом, 23 марта 1983 года, под давлением разгневанного общества решение пересмотрели и вынесли новый приговор – смертный.

Многие были уверены, что убийца задержан и ждет исполнения приговора в камере смертников. Возможно, поэтому в лесопарке рядом со Старо-Московским трактом девушки не боялись ходить в одиночестве. Часто тут бегали спортсменки. Вот и 22-летняя Гульнара Якупова в воскресенье, 7 августа 1983 года, вышла на пробежку. Неподалеку от стадиона она увидела мужчину, сидевшего на скамейке в одиночестве и смотревшего в ее сторону.

Домой Гульнара в тот день не вернулась. Ее нашли лишь через два месяца – 7 октября. Тело лежало в кустах. Одежда была разбросана по округе.

В ее убийстве обвинили несостоявшегося ухажера, которому она отказывала. Поводом к тому послужили свидетельства очевидцев, якобы он постоянно приставал к разным девушкам. Мужчину арестовали в мае 1984 года. До суда дело не дошло. Спустя полтора месяца соседи по камере забили его до смерти.

В ГОРОДЕ ЗАВЕЛСЯ СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА

Прошел еще год. И снова район остановки «Контрольная». В понедельник, 6 мая 1985 года, студентка художественного училища, 21-летняя Лариса Дячук поставила мольберт у небольшого водоема и стала рисовать пейзаж. В какой-то момент рядом с ней появился незнакомец.

Ларису нашли через 11 дней. Как и прежде, жертва была изнасилована и задушена, одежда и вещи были разбросаны по округе. В случившемся обвинили четверых подростков. Их даже арестовали. Но осенью 1985 года отпустили, так как доказательств не было. Потом подозрение пало на местного кочегара, на куртке которого была краска, похожая на ту, которой пользовалась погибшая. Ему пришлось провести в СИЗО десять месяцев.

Почти ровно через год маньяк вновь вышел на охоту – 26 мая 1986-го в лесу у Старо-Московского тракта было найдено тело студентки медколледжка Ольги Тимофеевой. Как и в предыдущих случаях, женщина была изнасилована и задушена. После этого злодей спрятал тело под ветками.

Последнее убийство маньяк совершил в ЦПКиО Фото: ГАСО

Тогда стало окончательно ясно – уже несколько лет в городе орудует серийный убийца, поймать которого все никак не удается. В поисках маньяка задействовали все районные отделы милиции. Серийный убийца понял, что на него открыта охота и убийства в районе остановки «Контрольной» прекратились… и начались в других районах. В 1987 году 27 мая в районе железнодорожной станции «ВИЗ» была изнасилована и задушена 19-летняя Елена Кук.

Последнее убийство маньяк совершил спустя год. На этот раз все случилось в парке Маяковского. Поймать убийцу позволил случай.

СКРУТИТЬ МАНЬЯКА ПОМОГ СЛУЧАЙНЫЙ АВТОМОБИЛИСТ

Примерно в 13:00 дня – 25 апреля 1988 года – старший лейтенант внутренней службы МВД Евгений Мордвяник, возвращаясь с обеда, решил пройти через парк Маяковского. Там в глухом закутке он вдруг увидел, как среди деревьев некий мужик кого-то тащит подальше от тропы. Первым делом он подумал, что один собутыльник несет другого, а присмотревшись, понял, что мужчина тянет мертвую женщину.

Был лейтенант в гражданской одежде. Табельного пистолета при нем, разумеется, тоже не было. Вокруг – ни души. Чтобы не рисковать, он решил повременить с задержанием и побежал к трассе ловить первую попавшуюся машину. Ему попался легковой УАЗ, за рулем которого оказался понятливый мужик. Выслушав лейтенанта, он пошел вместе с ним в лес. Там вдвоем они и скрутили убийцу. Задержание было настолько громким, что о нем написали в федеральных газетах, хотя про серийных убийц или авиакатастрофы в 80-х предпочитали не писать.

Страница газеты «Советская Россия» от 7 мая 1988 года, на которой сообщалось о поимке маньяка Фото: Данил СВЕЧКОВ

- Вот уже несколько лед кряду и всегда по ранней весне свердловчан потрясают удивительно схожие трагические известия, - написала «Советская Россия» 7 мая 1988 года. - Приблизительно в одно и то же время, а в первые годы практически на одном и том же месте находили очередной труп юной женщины или даже школьницы, задушенной и оскверненной. Преступления совершались с невероятной методичностью. Можно ли надеяться, что они больше не повторятся?

Убийцей оказался 42-летний Николай Фефилов. Он работал печатником в типографии газеты «Уральский рабочий». Был женат. Воспитывал детей. Что примечательно, когда он убивал школьниц, забирал у них дорогие школьные принадлежности – учебники, пенал, дефицитные фломастеры. Все это он, возвращаясь домой, дарил своим детям. Всплыли и другие подробности его преступлений. Например, что самое первое убийство он совершил в 1982 году, поругавшись с женой из-за того, что им приходится ютиться в коммунальной квартире. И в том, что вещи убитых он хранил не только дома, но и на работе – в типографии. До суда Фефилов не дожил. Когда он находился в СИЗО, 30 августа, его убил сосед по камере. Сделал он это так же, как и сам Фефилов не раз лишал других жизни – задушив.

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