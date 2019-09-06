«Уральский монстр»: самый молодой маньяк СССР жил в Свердловске

В конце весны 1938 года в промышленном городе Свердловске стали пропадать дети. Первой стала 7-летняя девочка, которая шла по Шарташской улице неподалеку от Дома офицеров и Харитоновского сада. Незнакомец ударил девочку металлическим пестиком по голове и плечу, после чего попытался утащить ее в укромное место. Ребенка спасло лишь то, что она очнулась и закричала, чем спугнула душегуба.

Месяцем позже история повторилась. В парке Маяковского какой-то человек отвел в сторону 3-летнего мальчика, отбившегося от родителей, и принялся душить его. Довести убийство до конца ему помешали прохожие. Злодей бросил ребенка и сбежал.

Спустя полтора месяца, 12 июля, в центре города у своего дома на улице Первомайской бесследно исчезла 4-летняя Герта Грибанова. Ее отец лишь спустя четыре дня догадался сообщить о пропаже в милицию. А еще спустя день после этого, 16 июля, Герту нашли. Ее изувеченное тело, забросанное землей, все эти дни лежало во дворе ее же дома под кустами. У девочки не было руки и ноги, а в черепе застрял кончик ножа...

4-летняя Герта Грибановау гуляла возле своего дома на улице Первомайской, а потом пропала... Фото: архив Свердловского ГУ МВД России

НЕВИНОВНЫЙ ОГОВОРИЛ СЕБЯ

Сотрудники милиции даже не подозревали, что в городе появился серийный убийца детей. По подозрению в убийстве Герты Грибановой они задержали 18-летнего слесаря из Аптекоуправления Василия Кузнецова, который уже раньше попадал в их поле зрения за хулиганство, кражи и «раздевание пьяных», а также его знакомого 19-летнего Сергея Баранова.

Из уголовного дела:

«Убитая девочка мешала им совершить квартирную кражу, так как она все время играла около той квартиры, которую Кузнецов и Баранов решили обокрасть. В момент ареста Баранова у него был изъят охотничий нож, который со слов Кузнецова и Баранова является одним из тех двух ножей, которым было совершено убийство. Что же касается второго ножа, который должен быть со сломанным концом, то таковой был выброшен в огород одного из домов по ул. Луначарской и не найден до сего времени».

Дом, где жила Герта Грибанова. Фото: архив Свердловского ГУ МВД России

Также дома у Кузнецова в голубятнике сотрудники милиции нашли кусок марли, испачканный чем-то красным. Однако экспертиза показала, что это просто краска. Да и сам Кузнецов вскоре заявил, что оговорил себя и никого он не убивал.

– Я ее не убивал. Если бы убил, я бы знал, – говорил Кузнецов на допросе. – Баранов на меня показывает, а на самом деле этого я не делал. Я рассказал все, чтобы оправдаться. Мне Вершинин (заместитель начальника отдела уголовного розыска, - Ред.) сказал, что ты оправдаешься, если скажешь, что ты ее убил.

Судебно-медицинская экспертиза не нашла подтверждений тому, что девочку убили Кузнецов и Баранов. Поэтому вскоре их отпустили из-под ареста. На невиновность парней указывало и то, что все время, пока шло расследование по убийству Герты Грибановой, в Свердловске кто-то продолжал нападать на детей.

Винничевский жил с родителями в деревянном доме на улице Первомайской и убивал в основном тех детей, которые жили неподалеку от него. Фото: архив Свердловского ГУ МВД России

ПОХИТИЛ МАЛЬЧИКА НА ГЛАЗАХ У МАТЕРИ

В сентябре, пока Кузнецов и Баранов были под следствием, на улице Андре Марти (ныне улица Мельковская, - Ред.) неизвестный человек напал в хлеву усадьбы на четырехлетнюю Нину Плешеву. Он изнасиловал и, как ему показалось, задушил. Свою жертву маньяк положил в кормушку для коровы и прикрыл сеном. Девочка выжила. Когда родители нашли ее, она была без сознания.

Мать ребенка вызвала врача, но тот лишь сказал, что Нину покусала корова. Это при том, что скотину семья не держала. Но родители поверили и не стали обращаться в милицию.

Нападения на детей продолжались и зимой следующего года. Сначала в январе на улице Мамина-Сибиряка кто-то затащил вглубь двора одного из домов двухлетнего мальчика и попытался задушить его. Убийцу спугнули прохожие. Затем в феврале на улице Луначарского неизвестный человек похитил прямо из санок Борю Титова, которому в тот момент был всего год и восемь месяцев.

Боря Титов катался на санках, когда его приметил Винничевский. Фото: архив Свердловского ГУ МВД России

Из материалов уголовного дела:

«Мальчик был уведен похитителем в санках на глазах у его матери, которая погналась за ним, но потеряла его из вида. Однако вскоре она нашла своего сына лежащим в снегу возле забора парка Дворца пионеров – невдалеке от места похищения. При осмотре мальчика врачами у него были обнаружены ссадины на лице, особенно около носа и рта, и прикус языка, что давало возможность предположить попытку со стороны похитителя задушить мальчика. Мальчик остался живым».

А спустя два месяца нападение опять произошло рядом с Дворцом пионеров. В туалете Харитоновского сада кто-то напал на шестилетнюю Раю Рахматулину. Девочке удалось вырваться и убежать. Еще одно нападение произошло в июне. Затем в июле было найдены два детских тела, а затем еще одно в конце августа – в лесу рядом с мясокомбинатом лежала 3-летняя Валя Камаева.

Из материалов уголовного дела:

«22 июля она была похищена от дома №25 по улице Февральской революции. Живущая по соседству гражданка Аксенова видела, как неизвестный повел от дома девочку, спросила, куда он ее везет и, получив ответ, что он гостит у родителей девочки, не обратила на это внимания. Труп девочки был накрыт ее одеждой и ветками и засыпан землей. Установить причину смерти не представилось возможным ввиду сильного разложения».

Рае Рахматулиной удалось вырваться и убежать. Фото: архив Свердловского ГУ МВД России

УБИЙЦА ВЕЛ МАЛЬЧИКА ЗА РУКУ В ЛЕС

К 1939-ому году весь Свердловск жил в постоянном страхе. Было ясно, что на улицах города орудует серийный маньяк. Только за два зимних месяца были найдены тела еще трех детей. Милиция знала, что искать надо молодого человека, практически подростка. Ведь именно так свидетели и выжившие жертвы описывали убийцу.

24 октября курсанты Свердловской школы милиции, стоявшие рядом с остановкой на окраине Уралмаша, заметили, как из вагона трамвая, вышел молодой парень. Он вел за руку трехлетнего мальчика. Курсанты были в гражданской одежде, поэтому смогли незаметно сесть подозрительному парню «на хвост». Незнакомец вел ребенка в лес. В какой-то момент молодые милиционеры упустили его из виду и разделились, чтобы найти.

Обувь и одежда Винничевского. Фото: архив Свердловского ГУ МВД России

– Пройдя лесом метров 200, я увидел свежий след ноги взрослого человека (в тот день выпал снег), пошел по нему, на некотором расстоянии я нашел рядом с этим следом – след ноги ребенка, – написал в рапорте курсант Свердловской школы милиции Крылов. – Пройдя еще от места обнаружения следа ноги ребенка метров 200 в глубь леса я увидел впереди себя метрах в 30-ти висевшее на сучке дерева пальто. Внимательно присмотревшись, я увидел в небольшом углублении неизвестного мужчину, который был без пальто. Он стоял на коленях, а между коленями у него лежал ребенок.

Ребенком был трехлетний Слава Волков, похищенный в этот же день из поселка Уралмашзавода. Когда подоспел курсант Крылов, убийца уже раздел его и начал душить.

– Я быстро подбежал к неизвестному, предложил ему немедленно встать и поднять руки вверх, что неизвестный и сделал, – написал Крылов. – Ребенок заплакал, я одел его в пальто преступника и минут пять подождал прибытия курсанта Ангелова, вызов которого я сделал выстрелом из револьвера. После я предложил неизвестному одеть на ребенка дошку (разновидность шубы, - Ред.), шапку, одеть на себя свое пальто, взять ребенка на руки и следовать впереди меня, в указанном мною направлении. Неизвестный это беспрекословно выполнил.

Маленькая Нина стала четвертой жертвой маньяка. Фото: архив Свердловского ГУ МВД России

ДЕТЕЙ ЗАМАНИВАЛ КОНФЕТАМИ

Злодеем оказался 16-летний ученик 7 класса Владимир Винничевский. Он жил с родителями в деревянном доме на улице Первомайской рядом с Харитоновским садом и убивал в основном тех детей, которые жили неподалеку от него. Отец его был мастером в коммунальном хозяйстве города, мать – счетоводом.

На допросе подросток сознался в 8 убийствах и 10 попытках убийства, а также рассказал о тех жертвах, о которых следствие не знало. Свое пристрастие Винничевский объяснил просто - убийства приносили ему удовольствие. Дома у него нашли тетрадь со списком всех жертв и множество оберток от шоколадных конфет, которыми он заманивал детей.

Дом в котором Винничевский жил вместе с родителями. Фото: архив Свердловского ГУ МВД России

- Домашних животных - собак, кошек - он никогда не бил. Когда ему было 3 года, был случай, когда он и другие дети зарыли собаку в землю... – рассказывала на допросах мать Владимира Елизавета. – С пятого класса он стал жаловаться на отсутствие памяти и говорил, что не хочет больше учиться, что у него есть желание работать. Но где он будет работать, он сам не знал. Его удовольствиями было ходить в зрелищные мероприятия, также он стремился к путешествиям. Он очень скрытен, молчалив, никогда ни о чем не рассказывал. Он бесстрашный, ничего не боялся.

Винничевского воспитывали в строгости. По словам матери, как-то раз, когда Владимир учился в пятом классе, она нашла у него любовные письма и сильно его за это отругала. А отец постоянно твердил ему о том, что не нужно вступать в половую связь, потому что можно подхватить венерическое заболевание. Своему школьному другу Эрнсту Неизвестному (впоследствии известный скульптор, - Прим. Ред.) Винничевский говорил, что девчонки ему совершенно неинтересны…

Вещи изъятые у Винничевского. Фото: архив Свердловского ГУ МВД России

Следствие и суд шли полгода. За это время родители Винничевского отреклись от него. Причем мать сделала это под давлением мужа. А в мае 1940-го, спустя два года после первого известного нападения на ребенка, Винничевского расстреляли. В ту пору к высшей мере приговаривали даже 12-летних, если за ними числились преступления исключительной тяжести. Как раз такие, какие были за Винничевским. - Расстреливали на 12-м километре «Московского тракта» и уголовников в том числе, которых в общих списках было меньше остальных, около 1,5 тысяч человек, - говорит координатор движения «Уральский мемориал» Анна Пастухова. – Закапывали тут же в расстрельных траншеях недалеко от дач НКВД в общей могиле.

Сейчас это место, где захоронен самый молодой маньяк СССР заросло травой и деревьями…

Следственный материал по делу Винничевского. Фото: архив Свердловского ГУ МВД России

Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области, музей истории ГУ МВД России по Свердловской области, а также Государственный архив Свердловской области.