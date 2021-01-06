Был июль. Раннее утро. Шестеро 15-летних свердловских школьников-футболистов шли на стадион «Калининец». В руках мячи и форма, а в голове – мысли о предстоящем матче. Парни выступали за «Локомотив». Стадион тогда находился на пустыре, усыпанном сажей от заводских труб, практически на окраине Свердловска – в Пионерском поселке. Это сейчас этот микрорайон считается почти центральным – тут стоят торговые центры и жилые высотки. А 55 лет назад здесь были только деревянные дома с садами, двухэтажные бараки, строящиеся «хрущовки» и промышленный пейзаж на горизонте.Дорогу до стадиона школьники решили сократить через знаменитый Основинский парк, где в голодные годы войны вся земля была занята грядками с картошкой, а в 50-е среди деревьев гулял маленький Александр Демьяненко (будущий Шурик из «Кавказской пленницы» в раннем детстве жил в соседнем дворе, - Ред.)- Парк этот мы хорошо знали, - рассказывает Владимир, который в 1965-м и был одним из тех школьников-футболистов. - Идем, а там милицейское оцепление. Обходить парк было негде, решили, что так проскользнем.Однако проскользнуть не удалось. Скоро из темноты донеслось «Фас!» и за школьниками погнались служебные овчарки. Они повалили футболистов одного за другим, чтобы те не сбежали. Вскоре к ребятам подошли милиционеры. Оказалось, ночью в парке нашли два тела – парня и девушки. И школьников по ошибке приняли за их убийц.- То, что убили не мы, они поняли достаточно быстро. При нас и форма, и мячи. Да и участковый наш там был, Леопольд Иванович, он нас знал и подтвердил наши личности, - вспоминает Владимир. - Да и потом, они же видели, как были убиты те двое – их просто изрубили топором.В то утро 17 июля 1965 года поймать убийцу по горячим следам на месте преступления не удалось. А улики говорили о том, что убитые стали очередными жертвами маньяка, появившегося в городе, и скрывавшего свои следы методами индейцев из романа Фенимора Купера «Последний из могикан».«ОН БЫЛ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ»Эта история началось двумя месяцами ранее на озере Шарташ под Свердловском (оно известно, например, тем, что в 30-х на его берегу поэт Борис Пастернак тайком выносил хлеб из обкомовской столовой, чтобы накормить детей из раскулаченных семей, - Ред.). Здесь часто ездили велосипедисты. Одна из них, молодая девушка, в какой-то момент оказалась на дорожке одна. Тогда же на нее из кустов выскочил незнакомец. Он повалил девушку и поволок подальше от дороги, чтобы изнасиловать. В этот момент из-за деревьев выехала группа велосипедистов и маньяк, испугавшись, убежал. Об этом тогда никто не стал сообщать в милицию и спустя полторы недели злоумышленник, почувствовав, что его не ищут, снова вышел «на охоту».В первых числах июля в Свердловске пропала выпускница Свердловского медицинского института, мать маленькой девочки, профессионально занимающаяся лыжным спортом. В то лето она проходила тренировку в спортивном лагере на Песчаном озере (в 23 километрах от Шарташа, где произошло первое нападение, - Ред.). 8 июля она отпросилась у тренера съездить на выходные домой в Свердловск к мужу и дочери. Ей разрешили, и она одна пошла к железнодорожной станции. Путь туда пролегал через лес. Домой она так и не приехала. Через четыре дня ее тело нашли люди, собиравшие землянику в лесу. Она была без одежды и с проломленной головой. Попытки выйти на след душегуба с помощью кинолога с собакой не увенчались успехом – на днях прошел дождь, который смыл почти все следы.Дело обещало быть сложным и расследовать его тогда поручили знаменитому уральскому прокурору-криминалисту Леониду Драпкину (его часто называют патриархом отечественной криминалистики, - Ред.).Чтобы найти очевидцев, он сказал начальству соседних спортивных лагерей раз в 30 минут объявлять по громкоговорителям о том, что полиция ищет людей, видевших погибшую 8 июля или подозрительного мужчину. Эта тактика принесла первые плоды и к сотрудникам милиции вскоре действительно пришла девушка, которая рассказала, что в день, когда пропала лыжница, она тоже шла одна по лесной дороге, и ее вдруг догнал какой-то странный мужчина. Он сказал, что идет в лагерь к сыну, однако не смог ответить, в каком именно лагере тот находится. Плюс, он не отставал от нее, и если она ускоряла шаг, чтобы оторваться от незнакомца, тот тоже сразу начинал идти быстрее. В этот-то момент она и увидела девушку-лыжницу. Та шла ей навстречу, направляясь к станции. Когда она прошла мимо нее, незнакомец вдруг развернулся и тоже пошел к станции. Показания этой девушки были очень важны для следствия, ведь она первой описала, как выглядел убийца.- Он был подготовленный. Всегда носил с собой туристический топорик и ходил в военном плаще-накидке, у которого вместо рукавов были прорези для рук. Подкрадывался он всегда сзади, - вспоминает Валерий Карагодин, ученый-криминалист, в советские годы работавший следователем прокуратуры Свердловской области, коллега Леонида Драпкина.А еще у убийцы был с собой радиоприемник «Альпинист». Впоследствии по этим приметам удалось найти и других его жертв. Оказалось, что за три дня до убийства выпускницы Свердловского медицинского института поздно ночью он напал на 17-летнюю девушку, решившую сократить дорогу до трамвайной остановки через Основинский парк. Маньяк выскочил из кустов, схватил ее, и ударил чем-то тяжелым по голове. Еще до того, как потерять сознание, она успела закричать. На этот крик из киоска неподалеку выбежала сторож и засвистела в свисток. Это-то и спугнуло маньяка. В больнице, когда пришел следователь, девушка описывала нападавшего, как человека в военном плаще-накидке и с радиоприемником «Альпинист».УБИЙЦА БУДТО ВЗМЫЛ В НЕБОЧувствуя свою безнаказанность, 17 июля 1965 года серийный убийца вновь пришел в Основинский парк и убил парня и девушку, которых там встретил.- Просто убийца сам проживал в Пионерском поселке неподалеку от парка и сам иногда ходил через него, - рассказывает Валерий Карагодин. - Первоначально там производили осмотр следователи Кировского района, но затем приехал Леонид Драпкин, поскольку было убито два человека – по тем временам это было из ряда вон выходящее событие. Местную публику это шокировало.По следам на месте преступления было ясно, что мужчину злоумышленник убил сразу, а женщину ударил так, чтобы она еще некоторое время билась в агонии. Ему будто нравилось смотреть на чужие страдания. И была еще странность – с убитых куда-то пропала обувь. А служебная собака, которая взяла след у места преступления, через сотню метров потеряла его, будто убийца просто взмыл в небо. Разобраться в том, как именно он замел следы, прокурору-криминалисту Леониду Драпкину помог роман Фенимора Купера «Последний из могикан». Он вспомнил, как в нем похожим образом скрывались от преследователей индейцы-похитители.- Злодей ботинки поменял – надел обувь убитого мужчины, - объясняет Александр Шуклин, внук Леонида Драпкина, сотрудник криминалистической службы СК России. - Тогда у дедушки сразу появилась версия, что где-то неподалеку он обувь и бросил потом. Ее начали искать и вскоре нашли тряпичный мешок.Это был старый солдатский вещмешок. Внутри лежала одежда и вещи убитых мужчины и женщины, а также… потертые армейские ботинки, принадлежавшие убийце. По ним экспертам удалось выяснить не только размер ноги злоумышленника, но и группу его пота, примерный возраст владельца, а также то, что убийца очень давно служит в вооруженных силах. От длительного ношения сапог с портянками у него деформировались пальцы ног, из-за чего на внутренней поверхности брошенных армейских ботинок появилась особая шероховатость.Не менее важно и то, что в солдатском вещмешке лежал обрывок из журнала «Работница», какой могли выписывать лишь жены людей на руководящих должностях. Запросив у Главпочтамта списки всех подписчиков, а также опираясь на то, что уже было известно о маньяке, скоро следствие получило имя убийцы. Им оказался 40-летний Алексей Кошеленко, примерный муж и отец троих детей, который служил в Вооруженных силах уже 22 года- Он был военным представителем одного из оборонных заводов, - объясняет Валерий Карагодин. - Там где оборонная продукция производилась, военпреды должны были принимать ее по количеству и по качеству.УЕХАЛ НА УКРАИНУОт соседей Кошеленко следователи узнали, что в последнее время тот и правда вел себя странно – по ночам уходил куда-то гулять, одевался всегда в какой-то плащ, независимо от того есть дождь или нет, и зачем-то постоянно носил с собой радиоприемник. Однако сразу задержать его не получилось. Почти перед самым прибытием милиции тот вместе с одним из сыновей уехал к родственникам на Украину.В его квартире провели обыск. Оказалось, что дверь в самую маленькую комнату без окон, которую в народе называют «тещиной», всегда была заперта. Вскрыв ее, следователи обнаружили вещи убитых маньяком людей – документы мужчины и женщины из Основинского парка, а также кольцо выпускницы Свердловского медицинского института.Кошеленко объявили во всесоюзный розыск. Тем временем от украинских коллег в милицию и прокуратуру Свердловской области стали поступать тревожные вести: Кошеленко оставил сына у родственников и куда-то уехал, а в Харьковской области и рядом с Одессой начали находить тела убитых девушек.НАДЕЯЛСЯ, ЧТО НЕ РАССТРЕЛЯЮТВсего на Украине от рук Кошеленко погибли три женщины, пока его, наконец, не задержали 26 июля 1965 года – спустя девять дней после двойного убийства в Основинском парке Свердловска. Его поймали в Геническе Херсонской области. Свою вину он отрицал, писал письма с жалобами министру оборону и генпрокурору СССР, а потом, когда с Урала прилетел следователь и предъявил ему доказательства вины, сразу сник.«В заключение допроса я спросил его о причинах преступного поведения, мотивах совершения особо тяжких и отвратительных для психически нормального мужчины преступлений, - писал Леонид Драпкин в «Страницах из дневника следователя». - Он немного помолчал, а затем, усмехнувшись и как-то по-особому взглянув на меня, неожиданно ответил: «А я ненормальный мужчина, я психически больной, невменяемый и меня не расстреляют, не надейтесь!»Вскоре его привезли в Свердловск, где дело серийного убийцы, оказавшегося военпредом, передали Главной военной прокуратуре. Кошеленко пытался выдать себя за психически нездорового человека. Однако его в итоге все же приговорили к расстрелу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Уральский монстр»: самый молодой маньяк СССР жил в СвердловскеВ конце весны 1938 года в промышленном городе Свердловске стали пропадать дети. Первой стала 7-летняя девочка, которая шла по Шарташской улице неподалеку от Дома офицеров и Харитоновского сада. (Подробнее)«Взбудоражило весь город»: как свердловские милиционеры искали потрошителя, расчленившего женщину и ее детейЖителям рабочего Свердловска и так было что обсуждать, но внезапно машинист бульдозера на проспекте Космонавтов увидел под отвалом земли рукав кофты кирпичного цвета. Бульдозерист остановил машину, подошел к куску одежды, потянул… Вслед за рукавом из земли показалась женская голова. (Подробнее)