«Вдохновились абажурами у Оперного театра»: уральские дизайнеры показали одежду к 300-летию Екатеринбурга

Коллекция, которую показал московский дизайнер Джемал Махмудов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург – исторический, богатый, деловой и промышленный. Именно таким его видят местные дизайнеры. Отразить уральский дух получилось у восьми брендов одежды: MAVERLOK, Polyak brand, I. B.W., S96_brand, «Мои любимки», INGROUP, HOXX, Ural Folk People.

Наряды, удивившие публику, дизайнеры представили на показе одежды, посвященной 300-летию Екатеринбурга. Показ проходил 10 августа в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера.

Специальным гостем презентации стал именитый российский дизайнер, постоянный участник Moscow Fashion Week Джемал Махмудов. Именно он стал автором свадебного наряда Анастасии Волочковой, которая произвела фурор на Неделе моды в Екатеринбурге в 2022 году. Коллекция Махмудова была полностью выполнена в цветах логотипа 300-летия Екатеринбурга.

Показываем самые яркие образы, вдохновленные уральской столицей.

Коллекции были и для мужчин, и для женщин Фото: Алексей БУЛАТОВ

АБАЖУРЫ У ОПЕРНОГО ТЕАТРА И КАРАВАЙ

Многие дизайнеры только начинают свой путь в мире моды. Еще в мае был дан старт конкурсу на разработку линии одежды к юбилею города. Из 50-ти заявок отобрали наиболее интересные.

- Для дизайнеров это очень полезное событие. Я читал мастер-классы, услышал множество вопросов, увидел интерес у дизайнеров, желаю им не сдаваться, - поделился Джемал Махмудов.

Показ открыл бренд Polyak brand. Автор образов Алена Поляк решила отразить в костюмах достопримечательности города. Например, белое платье с угловатыми формами – отсылка к Дому правительства, а пышная оранжевая рубашка – знаменитые абажуры у Оперного театра, которые художник Тима Радя каждый год возвращает на уличные фонари.

Образ, вдохновленный абажурами у Оперного театра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство дизайнеров представили линии для представителей обоих полов. Но Марина Коптелова решила сосредоточиться исключительно на мужской аудитории. Она показала, как представители сильного пола могут выразить себя и при этом оставаться стильными. В ее коллекции – объемные рубашки, сумки с принтами.

- Мне хочется дать мужчинам больше свободы. Снять стереотипы: «Мужчина должен одеваться вот так». Я предлагаю носить яркие цвета и выделяться, потому что нам, девушкам, хочется видеть красивых мужчин, - поделилась с «КП-Екатеринбург» Марина Коптелова.

Мужская коллекция тоже была на показе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бренд HOXX и его дизайнер Янис Тсанидис решил сделать городскую моду особенно смелой: рваные брюки, объемные куртки, больше страз и нестандартных форм. Философия – смелость и свобода выбора. Но для приверженок минимализма есть гардеробы из черно-белых цветов. Здесь никаких лишних деталей и вычурности, но символика Екатеринбурга присутствует.

Дизайнеры показали и дерзкие образы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дизайнер бренда I. B. W. Оксана Паникер решила показать то, насколько разным может быть город, отразив его «исторический» Екатеринбург, его же в образе делового, креативного, гастрономического, промышленного, культурного, богатого и свободного. Модель в образе богатого Екатеринбурга – увешана золотом, а девушка в наряде гастрономического вышла к зрителям с караваем. Исторический Екатеринбург, времен его основания – обязательно шляпка, перчатки и изящная юбка в пол.

Дизайнеры видят Екатеринбург богатым, промышленным, свободным и деловым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смелый образ гастрономического Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУТЮР И ЕКАТЕРИНА II

Джемал Махмудов рассказал, почему на презентации коллекции одежды к 300-летию Екатеринбурга модели продемонстрировали только базовые вещи в цветах символа юбилея. Оказалось, он готовился к закрытому показу кутюрной коллекции, которую 11 августа тоже покажет в «Домне», но уже в закрытом формате.

- Сегодня прошел показ мерча, была нарисована большая коллекция из 70-ти луков. Но из-за того, что все отшивалось здесь, на расстоянии, не все успели. Мы показали только 15 костюмов. Это базовые вещи с авторскими логотипами, мы сделали свои версии сочетания цветов. Хотелось показать более сложные и конструкторские вещи, но их обязательно нужно создавать под моим контролем, а я был занят первой кутюрной коллекцией для Екатеринбурга, - рассказал Джемал Махмудов.

Коллекция, которую показал московский дизайнер Джемал Махмудов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллекция называется «Великая» - дизайнер вдохновился образом Екатериной II. Это патриотическая коллекция с глубоким смыслом, говорит Джемал. На нарядах будет множество ручной вышивки, команда Махмудова использовала знаки наград Екатерины.

Дизайнеры обыграли цвета логотипа 300-летия Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все костюмы и дизайнерские вещи сможет купить любой горожанин. Посмотреть, примерить и приобрести их можно в креативном кластере «Домна», а также в мультибрендовом бутике местных дизайнеров «Имена» в ТРЦ Veer Mall.

Одежду можно носить в повседневной жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

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