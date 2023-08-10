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10 августа 2023 13:14

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Алексей БУЛАТОВ
Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"

Уральские дизайнеры показали свои коллекции на открытии 3й очереди креатиного кластера "Домна"