Генпрокуратура обжалует решение по делу уральца, оскорбившего мальчика в шапке Z

Александру Неустроеву, обматерившему мальчика из-за шапки с символом «Z» может грозить более суровое наказание, чем штраф в 7 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одной из самых резонансных тем этой недели стал «мягкий» приговор, который Ленинский районный суд вынес жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву. Его дело в апреле нашумело. Мужчина на улице обматерил проходившего мимо мальчика из-за шапки с символом Z.

- С сыном произошел небольшой конфликт. Сын пошел открывать квартиру, а я стоял и курил у подъезда. Мимо шел мальчик в шапке с символикой Z. Я окликнул и сказал «Малой, скажи, что у тебя на шапке?» Он был в телефоне и проигнорировал меня. Тогда я громче крикнул. Мальчик посмотрел на меня, как мне показалось, вызывающе – как на дебила. Я вспылил в силу своего заболевания. А цель моя была – поговорить с его родителями, - объяснил «КП-Екатеринбург» Александр Неустроев.

Все случившееся попало на запись камеры домофона. Видео моментально разлетелось по социальным сетям. Поведение мужчины многих возмутило. Как итог – было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ). А в среду, 9 июня, суд прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву наказание – штраф в 7 тысяч рублей.

Такое решение вновь привлекло внимание к казалось бы старой истории. Многие федеральные спикеры раскритиковали его. Например, депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал пересмотреть приговор. Не остались в стороне и первые лица Екатеринбурга.

- Ну, как я могу относиться к этому, когда папа ребенка ушел добровольцем выполнять задачи специальной военной операции, а какая-то, извините меня, личность просто ребенка оскорбила? – сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. - Я считаю, что мягкое наказание очень, несмотря на то, что он публично раскаялся, посещал эту семью… Это недопустимая вещь. Ребенок находится под нашим патронажем, под патронажем нашего фонда «Мы рядом». Все семьи мобилизованных и добровольцев-контрактников, кто ушли выполнять задачи, они все находятся под патронажем фонда. Это дети героев. К ним должно быть особое отношение. Их родители не прятались, не бегали - пошли добровольцами защищать суверенитет и целостность нашей страны. Это моя личная оценка, и я эту позицию всегда буду высказывать.

И вот в четверг вечером представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации заявили, что обжалуют решение Ленинского суда.

- Это решение будет обжаловано, поскольку в судебном разбирательстве не обеспечено участие потерпевшего и его законного представителя, - прокомментировали в Генеральной прокуратуре РФ. - Кроме того, судом не изучено, возмещен ли причиненный вред и раскаялся ли подозреваемый в содеянном. Следует отметить, что совершенное Неустроевым деяние относится к категории средней тяжести, однако уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации.

Сам Александр Неустроев в разговоре с «КП-Екатеринбург» заявил, что уже знает о решении пересмотреть вердикт Ленинского суда.

- Да, мне уже сообщил адвокат. Какое состояние?! Шока! Я уже и штраф выплатил, это же в моих интересах. Семья мальчика не настаивала на другом наказании. Я надеялся, что уже все закончилось, - пояснил Александр Евгеньевич.

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