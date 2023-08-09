Уралец, обматеривший ребенка в шапке Z, отделался штрафом в 7 тысяч рублей

Александра Неустроева задерживал ОМОН Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржец Александр Неустроев, который обматерил мальчика в шапке с буквой Z, отделался штрафом в 7 тысяч рублей. Ленинский районный суд прекратил уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе суда.

- 9 июня уголовное дело по пунктам «а», «б» статьи 213 УК было прекращено. Назначен судебный штраф в семь тысяч рублей, - пояснили в суде.

Напомним, что 21 апреля мужчина обматерил ребенка на улице Волгоградской. После скандала 57-летнего уральца задержал ОМОН. Сам Александр признавался, что в тот день вспылил из-за ссоры с сыном. Они приехали к дому на Волгоградской, чтобы перетаскать мебель из квартиры покойной тещи.

- С сыном произошел небольшой конфликт. Сын пошел открывать квартиру, а я стоял и курил у подъезда. Мимо шел мальчик в шапке с символикой Z. Я окликнул и сказал «Малой, скажи, что у тебя на шапке?» Он был в телефоне и проигнорировал меня. Тогда я громче крикнул. Мальчик посмотрел на меня, как мне показалось, вызывающе – как на дебила. Я вспылил в силу своего заболевания. А цель моя была – поговорить с его родителями, - объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Александр Неустроев.

Момент, когда Александр кричал на ребенка, попал на камеру домофона.

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