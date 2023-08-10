Мэр Екатеринбурга оценил приговор уральцу, обматерившему ребенка в шапке Z

Мужчина отделался штрафом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказал свое мнение по решению суда в отношении 57-летнего Александра Неустроева, который весной этого года обругал матом ребенка в шапке с символом Z. Инцидент произошел у подъезда девятиэтажного дома по улице Волгоградская.

- Ну, как я могу относиться, когда папа этого ребенка ушел добровольцем выполнять задачи специальной военной операции, а какая-то, извините меня, личность просто ребенка оскорбила? Я считаю, что мягкое наказание очень, - сказал Алексей Орлов. - Несмотря то, что он публично раскаялся, посещал эту семью, это недопустимая вещь. Ребенок находится под нашим патронажем, под патронажем нашего фонда «Мы рядом». Все семьи мобилизованных и добровольцев-контрактников, кто ушли выполнять задачи, они все находятся под патронажем фонда. Это дети героев. К ним должно быть особое отношение. Их родители не прятались, не бегали - пошли добровольцами, защищать суверенитет и целостность нашей страны. Это моя личная оценка и я эту позицию всегда буду высказывать.

На днях суд прекратил уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство» в отношении Неустроева, а также назначил ему штраф в семь тысяч рублей. Это решение вызвало шквал критики со стороны федеральных спикеров. Так, например, депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в генеральную прокуратуру, потребовав пересмотреть приговор, а политолог Сергей Марков был удивлен бездействием местной власти в резонансном деле.

Сам Неустроев рассказал «КП-Екатеринбург», что в тот день, 21 апреля, поссорился с сыном и когда на улице он увидел проходившего мимо мальчика в шапке с символом Z, то не смог сдержать эмоций.

- Я вспылил в силу своего заболевания. А цель моя была – поговорить с его родителями, - объяснял в разговоре с «КП-Екатеринбург» Александр Неустроев.

Момент, когда Александр кричал на ребенка, попал на камеру домофона.