Кирилл Кугенев скончался 1 июля в больнице Сысерти Фото: читатель «КП»

Семья челябинца Кирилла Кугенева, скончавшегося от менингококковой инфекции, получила миллион рублей компенсации от компании Ozon. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил отец юноши. В середине июня Кирилл вместе с другом отправился на заработки вахтовым методом.

Баскетболист устроился приемщиком товара в распределительном центре Ozon, куда попал через компанию «Д-Персонал».

- Компания «Д-Персонал» выплатила 300 тысяч рублей. Много это или мало, решайте сами. Ozon выплатил миллион рублей, хотя не имел прямого отношения, - пояснил «КП-Екатеринбург» отец Кирилла.

Первые симптомы недомогания Кирилл почувствовал 22 июня. А через неделю его состояние резко ухудшилось. Житель Магнитогорска умер 1 июля в больнице Сысерти.

- Пару дней они отлежались. Планировали отработать до 4-5 июля, как раз нужно было отгулы закрыть и вернуться домой. А 30 числа у него температура поднялась до 39, - рассказывал ранее отец Кирилла Рамиль. - Стали вызывать скорую – по номеру «03» никто не ответил. Полтора часа «убили». Потом дозвонились по «112». Около трех ночи их с другом привезли в больницу Сысерти. Его товарищу повезло – болел в легкой форме

Напомним, что первой погибшей сотрудницей распределительного центра Ozon в Екатеринбурге была 46-летняя Анна. Об этом «КП-Екатеринбург» на правах анонимности сообщил бывший коллега женщины. Информация о смерти сотрудницы появилась в рабочем чате сотрудников центра Ozon 26 июня.

Позже Минздрав Свердловской области официально подтвердил вспышку менингококка, в результате которой погибло два человека.