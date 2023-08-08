Суд определит меру пресечения предполагаемому убийце 8 августа. Фото: читатель "КП"

В столице Урала продолжается расследование резонансного убийства 17-летней девушки в Екатеринбурге, которое случилось 6 августа на улице Надеждинской в районе Старой Сортировки.

По обвинению в преступлении задержан 15-летний парень. Именно его подозревают в жестоком убийстве 17-летней девушки в Екатеринбурге.

Накануне мы рассказывали шокирующие детали убийства 17-летней девушки в Екатеринбурге. По предварительным данным, причиной жестокой расправы послужила ревность. Убитая Карина (имена несовершеннолетних изменены. – Прим. ред.) встречалась с Леней. В тот роковой вечер они были в компании еще одного подростка. В его квартире устроили вечеринку, где было много спиртного. Нам удалось пообщаться с отцом этого парня.

- Сын говорит, что Леня с Кариной встречались около года. Девушка якобы ему изменила. Он как с цепи сорвался, - рассказал «КП-Екатеринбург» хозяин квартиры. – Мы с женой в это время были на даче. Нам пришла СМС о том, что девушку убивают. Мы позвонили в полицию, а сами помчались домой.

По словам мужчины, обезумевший от ревности и алкоголя Леня бил девушку молотком, топил ее в ванной, а затем зарезал ножом.

Об убитой на Старой Сортировке 17-летней девушке известно, что она была уроженкой Челябинска и училась в Колледже им. Ползунова. В окружении Карины узнали об отношениях с Леонидом в конце декабря 2022 года, когда девушки собрались на дне рождения общей знакомой.

- Мы не одобряли выбор Карины, - говорила «КП-Екатеринбург» одна из подруг убитой 17-летней девушки. – Как оказалось, не зря. Он подсадил ее на наркотики. Мы были в ужасе. Семья у нее вполне приличная, очень добрая бабушка. Но мама строгая, всегда пыталась контролировать.

Ожидается, что 8 августа подозреваемому в убийстве 17-летней девушки в Екатеринбурге изберут меру пресечения в Железнодорожном районном суде.

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