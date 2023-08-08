Хулиганов, топивших девушку в фонтане из-за цвета волос, арестовали на 2 месяца

Нападение произошло 1 августа. Дебоширам не понравился цвет волос девушки Фото: скриншот видео «Подслушано Каменск-Уральский» во «Вконтакте»

История с двумя мужчинами из Каменска-Уральского, которые 1 августа топили в фонтане 18-летнюю девушку, получила продолжение. Спустя два дня после происшествия их задержали, а во вторник, 8 августа, стало известно, что подозреваемых на время следствия поместили в СИЗО.

Дебоширов арестовали на два месяца Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Подозреваемые арестованы сроком на два месяца. Они содержатся под стражей в СИЗО города Екатеринбурга на Репина, 4, - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Кроме того, в отношении двух «любителей» девушек с цветными волосами полицией возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Подразделением дознания ОП №23 Каменска-Уральского дополнительно возбуждено еще два уголовных дела по статье 116.1 ч.2 УК РФ «Побои», а также по статье 119 ч.1 УК РФ «Угроза убийством». Расследование скандального нападения продолжается.

Одному из дебоширов 30 лет, другому 32. Топить 18-летнюю девушку в фонтане они решили из-за необычного цвета ее волос. Причем дебоширы также кидали в нее продукты и давали ей пощечины.

Все происходившее заснял на камеру мобильного телефона случайный прохожий. Видео моментально стало резонансным и разлетелось по социальным сетям. Даже знаменитая телеведущая Ксения Собчак прокомментировала его в своем телеграмм-канале.

- Хочу, чтобы эти животные были наказаны. Будем следить за делом, - написала Ксения Собчак в канале Кровавая барыня.

Сами злоумышленники, как оказалось, были пьяны в тот момент, когда издевались над девушкой. Уже будучи задержанными и протрезвев они рассказали, что по их мнению произошло в тот день.

- У нас был инцидент с девушкой, с которой мы просто разошлись взглядами и получилось непонимание, - сказал один из задержанных. - Непонимание привело к тому, что со мной был товарищ – он ее толкнул в фонтан, в воду. Сам тоже залез в фонтан. А я после словесной перебранки по щеке ладошкой ей нанес удар.

Ранее дебоширы уже попадали в поле зрения полиции. Их уже судили за незаконный оборот наркотиков, истязание и имущественные преступления.

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