«Произошло недоразумение»: хулиганы, избившие девушку из-за цвета волос в Каменске-Уральском, попытались оправдаться

Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Полицейские Каменска-Уральского задержали мужчин, которые 1 августа избили и столкнули в фонтан 18-летнюю девушку из-за ее цвета ее волос. Видео с инцидентом разлетелось по соцсетям. На записи видно, как мужчины швыряют девушку в воду, кидают в нее продукты и дают ей пощечины. Более того хулиганы угрожают девушке убийством.

Фото: скриншот видео "Подслушано Каменск-Уральский" во "Вконтакте" Читайте на WWW.URAL.KP.RU: https://www.ural.kp.ru/daily/27537/4803394/

Как выяснили сотрудники полиции, дебоширами оказались местные жители 30 и 32 лет. Ранее они уже попадали в поле зрения силовиков. Их судили за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков.

- Задержанные пояснили, что совершили противоправные деяния, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а мотивацией такого поступка стал непонравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами, - уточнил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

При этом, отрезвев, хулиганы попытались оправдаться и даже извиниться перед девушкой.

- На данном этапе, я мог бы извиниться, даже лично, потому что получилось недоразумение. Когда мы отправили ее домой, позже сидели и уже тогда хотели извиниться, потому что произошло недоразумение, - пробубнил Виктор Кунгус.

- Я хотел бы извиниться перед ней. Я даже не знал, что причинил ей такой вред, - добавил Руслан Шишигин. - Лучше бы я дома сидел.

В настоящий момент на них заведено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ - хулиганство. Они находятся под стражей по статье 91 УПК РФ (не более 48 часов).

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