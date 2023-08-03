В Каменске-Уральском двое мужчин кинули девушку в фонтан из-за ее цвета волос

Фото: скриншот видео "Подслушано Каменск-Уральский" во "Вконтакте"

В Каменске-Уральском двое мужчин решили применить жестокие методы воспитания к незнакомой девушке. Их не устроил ее ярко-синий цвет волос, за что та оказалась в фонтане «Слоненок». Все происшествие попало на видео. ЧП случилось 1 августа, сообщает KU66.RU.

На записи видно, как 18-летнюю девушку со всей силы кидают в чашу фонтана. Но этого дебоширам показалось мало. Как только она поднялась на ноги, тот мужчина, что швырнул ее в воду, кинул в нее продукты. Другой нападавший встал на высокий бортик фонтана и дал несколько сильных пощечин.

Через какое-то время издевательств девушке все же удалось убежать от неадекватных жителей Каменска-Уральского. Вслед, судя по видео, ей посыпались крики, а один из мужчин топал ногами. Как позднее стало известно, борцы за естественную красоту не только избили девушку, но и угрожали убийством.

Оставлять такой поступок безнаказанным пострадавшая не захотела и обратилась в полицию.

- В вечернее время 2 августа с заявлением в дежурную часть отдела полиции 23 обратилась гражданка 2004 года рождения, просившая привлечь к уголовной ответственности двоих неизвестных, которые, находясь в районе дома 10 по улице Строителей, нанесли ей побои и угрожали расправой, - уточнили в пресс-группе МО МВД России «Каменск-Уральский».

Сейчас полицейские проводят проверку случившегося. Устанавливаются все детали происшествия.

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