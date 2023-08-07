Девушку изуродовали и зарезали Фото: читатель «КП»

Девятикласснику, убившему 17-летнюю девушку на Старой Сортировке, грозит лишь до 10 лет лишения свободы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал адвокат Сергей Колосовский. Санкция статьи 105 УК предусматривает до 15 лет заключения. Однако несовершеннолетнему грозит лишь две трети от максимального наказания.

- Ему может грозить лишь до 10 лет заключения, - пояснил Сергей Колосовский.

По данным «КП-Екатеринбург», вечером 6 августа 15-летний Леонид (имена изменены) вместе с подругой Кариной пришел в гости к однокласснику. Родители мальчика уехали на дачу и компания принялась распивать спиртное. Около 22:00 Леонид начал кричать на девушку и обвинять в измене. Потом закрылся с ней в ванной и принялся избивать молотком. А потом ударил ножом в шею.

Леонид (справа) и его лучший друг, в квартире которого произошла резня Фото: читатель «КП»

Одноклассник Леонида написал сообщение матери, чем, возможно, спас себе жизнь.

- Я столько крови никогда в жизни не видел, - рассказывает «КП-Екатеринбург» отец подростка, дома у которого произошло убийство. – В итоге ударил ее ножом. (по данным «КП-Екатеринбург», удар пришелся в шею. - прим. ред.). От лица ничего не осталось. Просто ошметки валялись. Леонид также хотел расчленить тело девушки.

Известно, что семья Карины переехала из Челябинска в Екатеринбург пару лет назад. Девушка училась колледже имени Ползунова.

Леонид (слева) быстро стал известным в школе хулиганом Фото: читатель «КП»

Ожидается, что 8 августа в Железнодорожном суде изберут меру пресечения для Леонида. Следствие будет ходатайствовать о заключении подростка под стражу.

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