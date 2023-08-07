Сейчас парень под стражей Фото: читатель «КП»

Школьник со Старой Сортировки, обвиняемый в убийстве 17-летней студентки, любил стрелять в детей из пневматики. Об этом «КП-Екатеринбург» на правах анонимности рассказала бывшая девушка Леонида (имена изменены – прим.ред).

По предварительной информации, вечером 6 августа подросток зарезал студентку колледжа имени Палзунова на почве ревности. Трагедия развернулась в квартире на улице Надеждинской, когда пара отдыхала в квартире одноклассника Леонида.

- Мы встречались примерно полгода. В начале отношений был хорошим, добрым. Под конец стал относиться к ним на «пофиг». Инциденты бывали, но руку на меня он не поднимал. Мы расстались потому, что у него «пропали чувства». Про его новую девушку ничего не знаю, - рассказала собеседница «КП-Екатеринбург».

По словам бывшей девушки, школьник стрелял в детей из пневматики Фото: читатель «КП»

Два года назад Леонид перешел в новую школу. С успеваемостью проблем не было, но увидеть его на уроках можно было крайне редко. Все пропуски он закрывал успешными контрольными. Знакомые называют подозреваемого мальчика «умным и адекватным».

- По алгебре у него 4. Химию часто прогуливал, - рассказывает собеседник «КП-Екатеринбург». – Адекватный был. Девчонкам нравился. Он их как перчатки менял.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство», в ближайшее время подростку изберут меру пресечения.

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