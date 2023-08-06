В Верхней Пышме дрессировщицу обвинили в жестоком обращении с животными

По мнению жителей многоэтажки, женщина использует слишком суровые методы дрессировки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Верхней Пышме жители одной из многоэтажек стали свидетелями жестокого обращения с животными. Судя по кадрам, опубликованным в telegram-канале «Злой Екатеринбург», женщина пинала собаку ногами. На видео попала и съемка из лифта, где она с грубой силой поднимала животное за ошейник.
- Женщина позиционирует себя, как профессиональный дрессировщик. Это что за методы? Жестокое избиение невинного существа? Подумайте, кому вы отдаете на «воспитание» своих животных, - пишет автор видео.
Оказалось, что женщина на видео – Наталья Красильникова. Как она пишет о себе в соцсетях, дрессировкой собак занимается с 2009 года.
После распространения скандального видео в соцсетях, Наталья отказалась комментировать произошедшее «КП-Екатеринбург». Женщина не пояснила, был ли это всплеск эмоций. Либо же это одна из методик дрессировки.
Ранее, уральского блогера обвинили в издевательствах над собакой. Автомобилистам показалось, что мужчина избивает собаку молотком. Позже блогер дал пояснения, что собака убежала на трассу, и он решил припугнуть ее веткой репейника.
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