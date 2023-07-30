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Происшествия30 июля 2023 12:10

«Он ее молотком бьет!»: полиция начала проверку после того, как автомобилист жестоко избил собаку под Екатеринбургом

Очевидцы записали на видео, как под Екатеринбургом автомобилист жестоко избивает свою собаку
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Очевидцы записали на видео, как автомобилист избивал собаку на обочине Фото: vk.com/zhest_ekaterinburg

Очевидцы записали на видео, как автомобилист избивал собаку на обочине Фото: vk.com/zhest_ekaterinburg

Жители Екатеринбурга в соцсетях обсуждают жуткое видео, появившееся 30 июля. Очевидцы, ехавшие по дублеру Сибирского тракта, на видеорегистратор записали, как некий автомобилист, остановившись на обочине, избивает собаку.

- Он что с собакой делает? Он ее молотком бьет! - слышно голос очевидцев за кадром

Автомобилисты стали останавливаться рядом с местом жестокой расправы над животным, чтобы спасти собаку. Но мужчина скрылся.

- Упырина заволок собаку в машину. Жива ли она или нет, я не знаю, он увез ее в багажнике, - рассказал очевидец порталу E1.ru. - Он просто ее убивал. Мы собираемся писать заявление в полицию, мы готовы взять собаку к себе и вылечить.

По словам очевидцев, автомобилисты так спешили спасти собаку, что случайно устроили небольшое ДТП - один из автомобилей зацепил другой. Обошлось без пострадавших. Сейчас в этой истории разбираются сотрудники полиции.

- Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции номер 6 Октябрьского района, - прокомментировали в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение.

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