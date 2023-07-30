«Он ее молотком бьет!»: полиция начала проверку после того, как автомобилист жестоко избил собаку под Екатеринбургом

Очевидцы записали на видео, как автомобилист избивал собаку на обочине Фото: vk.com/zhest_ekaterinburg

Жители Екатеринбурга в соцсетях обсуждают жуткое видео, появившееся 30 июля. Очевидцы, ехавшие по дублеру Сибирского тракта, на видеорегистратор записали, как некий автомобилист, остановившись на обочине, избивает собаку.

- Он что с собакой делает? Он ее молотком бьет! - слышно голос очевидцев за кадром

Автомобилисты стали останавливаться рядом с местом жестокой расправы над животным, чтобы спасти собаку. Но мужчина скрылся.

- Упырина заволок собаку в машину. Жива ли она или нет, я не знаю, он увез ее в багажнике, - рассказал очевидец порталу E1.ru. - Он просто ее убивал. Мы собираемся писать заявление в полицию, мы готовы взять собаку к себе и вылечить.

По словам очевидцев, автомобилисты так спешили спасти собаку, что случайно устроили небольшое ДТП - один из автомобилей зацепил другой. Обошлось без пострадавших. Сейчас в этой истории разбираются сотрудники полиции.

- Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции номер 6 Октябрьского района, - прокомментировали в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение.