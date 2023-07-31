«Я припугнул ее веткой репейника»: блогер объяснился после обвинений в жестоком обращении с собакой

По словам Дмитрия Панова, он пригрозил сбежавшей собаке веткой, чтобы она не выбегала на дорогу Фото: t.me/ohota_ru

В воскресенье, 31 июля, жители Екатеринбурга засняли на видео, как на Тюменском тракте, на обочине некий автомобилист бьет животное. Жуткие кадры попали в поле зрения видеорегистратора проезжавшей мимо машины.

- Он что с собакой делает? Он ее молотком бьет! - слышно голос очевидцев за кадром.

Автомобилисты остановились, чтобы помочь животному, но мужчина, которого они обвинили в избиении зверя, посадил собаку в машину и уехал. В полиции позже заявили, что устанавливают обстоятельства случившегося. Информация о происшествии была зарегистрирована в отделе полиции №6 Октябрьского района Екатеринбурга.

В понедельник, 31 июля, выяснилось, что человек, которого очевидцы обвинили в избиении животного, это известный блогер Дмитрий Панов, ведущий канал «Охота в России и СНГ» в Телеграме. Он записал видеообращение, в котором рассказал о случившемся. По словам Дмитрия Панова, собаку он вовсе не избивал, а пытался припугнуть. И использовал для этого он не молоток, как показалось очевидцам, а веточку сухого репейника.

- Я тот человек, которого назвали упырем и живодером, якобы убивал собаку, - сказал Дмитрий Панов на видео. - Это все клевета и наговор. Ситуация была в следующем – вчера у меня убежала зверька и убежала на Тюменский тракт. Как вы знаете однажды Босс (другая собака Панова, - Прим. Ред.) также убежал на Тюменском тракте и пришлось делать две операции, вытаскивать его с того света. Теперь бегает живет, но для охоты не годен.

Как объясняет Панов, когда в воскресенье у него снова убежала собака, он ее догнал и пригрозил сухостоем репья.

- Поймал, пригрозил «Я тебе! Я тебе!». Вот это вот «орудие убийства» - сухостой, - показывает блогер на видео веточку. - В этот момент проезжали какие-то люди, остановились, выскочили, начали мне угрожать, что я убиваю собаку. Я их послал. Сдержался, чтобы никак не отреагировать. Хотя мне угрожали. После этого накинулся один какой-то зоошизик. Закончилось все тем, что я спокойно посадил собаку, уехал. Эти люди снимали все на телефон. Им нужен был хайп.

Очевидцы заявили, что записали на видео, как автомобилист бьет собаку на обочине Фото: vk.com/zhest_ekaterinburg

Блогер отметил, что его собака – чемпионка России и стоит несколько сотен тысяч рублей.

- Никто бы ее убивать не стал. Во-вторых, охотничьих собак никто не бьет. Им вичкой только могут пригрозить. Если у меня в руках вичка, ей некомфортно. Если уберу вичку она подойдет, - сказал Дмитрий Панов. - Я говорил ей, что на дорогу выбегать нельзя. Это опасно смертельно, а также опасно для водителей.

Также блогер отметил, что после того, как в соцсетях и СМИ появилось видео происшествия, некие люди стали травить его в социальных сетях.

- Травят ребенка, жену, знакомых, - сказал блогер. – Сейчас поеду (в полицию), дам объяснения. Думаю, что всем вменяемым людям понятно, что это полная клевета и оговор.

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