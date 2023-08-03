Тело мужчины было в 20 километрах от дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге обнаружили тело 34-летнего Олега Н., который оказался отцом потерявшейся накануне пятилетней девочки. 2 августа ребенка обнаружили на Эльмаше, а спустя сутки региональный Главк полиции сообщил о том, что нашли ее мать. Женщина рассказала, что ее супруг уехал кататься на велосипеде.

Телефон Олега был недоступен

- Малышка проживает с мамой, бабушкой и отцом в одной из квартир многоэтажного дома в Академическом районе, что примерно в 20 км от места, где нашли ребенка. Соню сотрудники полиции привезли домой, бабушка ее опознала. Мама ребенка в дежурной части ОП 8, по месту своего жительства письменно пояснила, узнав о найденной дочери, что претензий ни к кому не имеет, и попросила прекратить разбирательство, - сообщал официальный представитель свердловского гарнизона МВД Валерий Горелых.

Спустя несколько часов труп мужчины нашли в кустах неподалеку от места обнаружения ребенка. По словам знакомых, Олег и его жена Алеся переехали в Екатеринбург из Озерска семь лет назад.

- Он очень любил доченьку. Олег в последнее время не работал, был вместо нянечки. Девочку же не смогли пристроить в садик из-за отсутствия прописки. Алеся хотела, чтобы Сонечку бабушка прописала, - рассказала «КП-Екатеринбург» подруга Алеси. – Я ей звонила недавно. Сказала, что пошла в морг на опознание.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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