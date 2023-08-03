В Екатеринбурге ищут родителей 5-летней девочки, найденной на Эльмаше

Екатеринбуржцы сообщили о потерявшемся ребенке в МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге на Эльмаше потерялась пятилетняя девочка. Ее передали полицейским. Теперь они разыскивают родителей ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Вечером 2 августа во дворе на Баумана, 51, горожане заметили девочку, которая долго находилась без присмотра взрослых. Екатеринбуржцы сообщили о потерявшемся ребенке в МВД. При опросе полицейскими девочка рассказала, что ей пять лет и назвала свое имя. Однако сообщить, где она живет, девочка не смогла.

- В ходе разбирательства представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся, - рассказал официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

Пока что девочка находится в приюте. В это время силовики продолжают искать родителей ребенка. Инспекторы ПДН опрашивают жителей Эльмаша, где нашли девочку. По городу развесили ориентировки.

Девочка выглядит на пять-шесть лет, ее рост 128 сантиметров, волосы русые, длинные, глаза голубого цвета, в ушах у ребенка серьги с цветами. Если вам известно, кем являются родители Сони, сообщите об этом в дежурную часть территориального ОВД по номеру 8 (343) 356-42-14.

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