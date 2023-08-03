«Понадеялась на ее отца»: мама потерявшейся пятилетней девочки дала объяснение в полиции

Погибшего отца обнаружили на Эльмаше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мама пятилетней девочки, которую бросил отец на детской площадке, объяснила, почему не сразу стала искать свою дочь. В тот день женщина работала до позднего вечера, поэтому не узнала сразу о том, что случилось.

Ребенка нашли в 20 километрах от ее дома в Академическом районе неравнодушные прохожие. В полиции занялись поиском ее семьи, в итоге удалось найти мать девочки.

- Вечером я пришла с работы, их не было дома. Я понадеялась, что ребенок находится с отцом и с дочерью все в порядке. Но так как утром они не пришли, я забила тревогу, - рассказала мама пятилетней девочки, брошенной на детской площадке.

Полицейским удалось выяснить, что ребенок проживает не только с мамой и папой, но и бабушкой.

- Ребенка сотрудники полиции привезли домой, бабушка его опознала. Мама ребенка в дежурной части ОП 8, по месту своего жительства, письменно пояснила, узнав о найденной дочери, что претензий ни к кому не имеет, и попросила прекратить разбирательство, - сообщал официальный представитель свердловского гарнизона МВД Валерий Горелых.

Однако вскоре стало известно, что отец девочки погиб. Тело 34-летнего Олега нашли на Эльмаше, в кустах неподалеку от того места, где заметили ребенка.

- На месте его обнаружения следов волочения и борьбы сыщики не обнаружили. Личные вещи из рюкзака, лежавшего рядом, не пропали. Поза, в которой находился мужчина, естественная. По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло быть злоупотребление опасными веществами. Точный ответ на вопрос, что случилось, даст специальное исследование, - отметил полковник Горелых.

Погибший отец уже был ранее судим за причастность к незаконному обороту наркотиков. Он отбывал наказание в городе Касли Челябинской области, освободился из мест лишения свободы в 2014 году.

- По указанному сообщению об обнаружении тела мужчины организован выезд следователя Следственного комитета на место происшествия. По результатам осмотра будет проведена судебная медицинская экспертиза в целях установления давности и точной причины смерти мужчины, - уточнили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

Знакомые семьи рассказывали, что пара переехала в Екатеринбург из Озерска семь лет назад. Отец девочки ее любил, а в последнее время не работал, чтобы сидеть с ребенком, так как пристроить в садик дочку родители не смогли из-за отсутствия прописки. Сейчас ребенок по-прежнему находится в социальном детском учреждении и пробудет в нем до окончания разбирательства.

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