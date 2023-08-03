Дизайнер Игорь Гуляев, создающий образы для Лолиты и Киркорова, устроит шоу-показ в честь 300-летия Екатеринбурга

Игорь Гуляев представит новую коллекцию на главной сцене Дня города 17 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий российский дизайнер Игорь Гуляев устроит в Екатеринбурге шоу-показ в честь 300-летия города. Он пройдет 17 августа на сцене в Историческом сквере перед финалом конкурса «Мисс Екатеринбург-2023». Показ начнется в 19:00.

Кутюрье работает как с российскими, так и с зарубежными звездами. Модный дом IGOR GULYAEV создавал образы для Уитни Хьюстон, Канье Уэста, Лары Фабиан, Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Лолиты, Николая Баскова, Наташи Королевой, Яны Рудковской и других.

Дизайнер работает с Лолитой и многими звездами российского и зарубежного шоу-бизнеса Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Екатеринбурге он проведет показ при поддержке проекта «Неделя моды в Екатеринбурге».

- Игорь Гуляев известен не только вечерними платьями, но и изделиями из меха. Сегодня Модный дом IGOR GULYAEV закрывает широкий спектр потребительских запросов: от базовой одежды на каждый день до единичных изделий haute couture. В июне 2023 года, закрывая Московскую неделю моды, Игорь Гуляев представил новую молодежную линию бренда под названием GULЯЙ, - рассказали «КП-Екатеринбург» организаторы мероприятия.

Новая молодежная коллекция Игоря Гуляева. Фото: PR-служба «Недели моды в Екатеринбурге»

Помимо Игоря Гуляева в Дне моды и стиля примут участие 50 дизайнеров и брендов – от начинающих молодых авторов до профессионалов из России, Кыргызстана и Грузии. Показы и конкурсы будут проходить на главной сцене с 12:30 до 18:00. Подробную программу можно посмотреть на сайте неделямодывекатеринбурге.рф. Вход свободный.

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