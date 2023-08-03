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Звезды3 августа 2023 10:16

Дизайнер Игорь Гуляев, создающий образы для Лолиты и Киркорова, устроит шоу-показ в честь 300-летия Екатеринбурга

Кутюрье работает с российскими и зарубежными звездами
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Игорь Гуляев представит новую коллекцию на главной сцене Дня города 17 августа

Игорь Гуляев представит новую коллекцию на главной сцене Дня города 17 августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий российский дизайнер Игорь Гуляев устроит в Екатеринбурге шоу-показ в честь 300-летия города. Он пройдет 17 августа на сцене в Историческом сквере перед финалом конкурса «Мисс Екатеринбург-2023». Показ начнется в 19:00.

Кутюрье работает как с российскими, так и с зарубежными звездами. Модный дом IGOR GULYAEV создавал образы для Уитни Хьюстон, Канье Уэста, Лары Фабиан, Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Лолиты, Николая Баскова, Наташи Королевой, Яны Рудковской и других.

Дизайнер работает с Лолитой и многими звездами российского и зарубежного шоу-бизнеса

Дизайнер работает с Лолитой и многими звездами российского и зарубежного шоу-бизнеса

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Екатеринбурге он проведет показ при поддержке проекта «Неделя моды в Екатеринбурге».

- Игорь Гуляев известен не только вечерними платьями, но и изделиями из меха. Сегодня Модный дом IGOR GULYAEV закрывает широкий спектр потребительских запросов: от базовой одежды на каждый день до единичных изделий haute couture. В июне 2023 года, закрывая Московскую неделю моды, Игорь Гуляев представил новую молодежную линию бренда под названием GULЯЙ, - рассказали «КП-Екатеринбург» организаторы мероприятия.

Новая молодежная коллекция Игоря Гуляева. Фото: PR-служба «Недели моды в Екатеринбурге»

Новая молодежная коллекция Игоря Гуляева. Фото: PR-служба «Недели моды в Екатеринбурге»

Помимо Игоря Гуляева в Дне моды и стиля примут участие 50 дизайнеров и брендов – от начинающих молодых авторов до профессионалов из России, Кыргызстана и Грузии. Показы и конкурсы будут проходить на главной сцене с 12:30 до 18:00. Подробную программу можно посмотреть на сайте неделямодывекатеринбурге.рф. Вход свободный.

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