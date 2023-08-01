Олег Волчков проведет в колонии пять лет Фото: соцсети

В Нижней Туре вынесли приговор 39-летнему бывшему оперуполномоченному полиции Олегу Волчкову. Экс-капитана МВД признали виновным в вымогательстве у двух служащих Росгвардии, а также превышении должностных полномочий.

По данным «КП-Екатеринбург», в ноябре 2021 года Волчков потребовал у 32-летнего сержанта выплачивать ему по 10 тысяч рублей ежемесячно на протяжении семи лет (всего 840 тысяч рублей. – Прим. ред.). А на следующий день начал угрожать еще одному служащему военной части, с которого потребовал уже 300 тысяч рублей. Поводом для разборок стали обвинения в адрес росгвардейцев, их уличили в интимной связи с женой полицейского. Сержанты платить отказались и обратились в полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и арестовал Волчкова. Однако позже суд отпустил его на свободу. Оказалось, что это было лишь временно.

- Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, - рассказывал ранее представитель свердловского Главка полиции Валерий Горелых.

Расследование уголовного дела растянулось на полтора года. Его даже возвращали в прокуратуру для устранения нарушений. Однако избежать наказания оперу так и не удалось. Олегу Волчкову назначили 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он не сможет работать на государственной службе и правоохранительных органах два года.

- При назначении подсудимому наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные, характеризующие личность виновного, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, - сообщили в пресс-службе Нижнетуринского суда.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.