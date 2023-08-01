Алексею Сушко заменили наказание на принудительные работы Фото: Олег ГАЛИМОВ

Фитнес-тренера из Екатеринбурга Алексея Сушко, осужденного за педофилию, досрочно выпустили на свободу. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Вместо неотбытого срока в колонии строгого режима он будет заниматься принудительными работами.

- Заменить осужденному Сушко Алексею Константиновичу неотбытую часть наказания по приговору Верх-Исетского районного суда от 08 ноября 2018 года в виде 3 месяцев 17 дней лишения свободы более мягким видом наказания в виде принудительных работ на срок 3 месяца 17 дней с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства, - пояснили в Областном суде.

В апреле 2019 года бодибилдер был приговорен к шести годам заключения по статье «Насильственные действия сексуального характера». По версии следствия, в ноябре 2017 года Сушко трогал себя в интимных местах в холле фитнес-клуба, в котором работал. В этот момент рядом с ним на диване сидела 7-летняя девочка. Вечером того же дня Алексея задержали, а позже арестовали.

История получила большой общественный резонанс из-за видеозаписи с камер. Многие не усмотрели в действиях молодого отца какого-либо преступления.

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