Мужчине нельзя общаться со свидетелями по уголовному делу, среди которых и его родители Фото: читатель «КП»

Верх-Исетский суд Екатеринбурга отпустил из-под стражи 41-летнего Михаила Г. (имя изменено – прим.ред), которого обвиняют в насилии над дочкой. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили родственники мужчины.

В июле прошлого года Михаила отправили за решетку и предъявили обвинения по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование», по пункту «б» части 4 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера», по двум эпизодам статьи 135 «Развратные действия».

Михаил провел за решеткой чуть больше года Фото: читатель «КП»

Заявление на Михаила написала бывшая супруга. По словам родных, это произошло после того, как девочка провела выходные в компании бабушки и дедушки со стороны отца.

- Меру пресечения смягчили до запрета определенных действий, - рассказал «КП-Екатеринбург» брат Михаила. – Он сейчас дома со своей девушкой. С родителями ему общаться запрещено, так как они свидетели по уголовному делу. Почему его отпустили? Уже больше года прошло, какой смысл его там дальше держать?!

Бывшая жена Михаила отказалась комментировать его освобождение. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от заявлений.

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