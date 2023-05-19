Отец двоих детей вину не признает Фото: читатель «КП»

Житель Екатеринбурга Михаил Г. (все имена изменены – прим.ред) почти 10 месяцев находится в СИЗО после того, как родная дочка обвинила его в изнасиловании. 40-летнего сборщика мебели задержали еще 26 июля прошлого года.

Тогда же ему предъявили обвинения по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование», по пункту «б» части 4 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера», по двум эпизодам статьи 135 «Развратные действия». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Следственном комитете не комментируют ход расследования, а адвокат Михаила воздерживается от заявлений до начала суда. После публикации «КП-Екатеринбург» младший брат Михаила связался с редакцией, чтобы рассказать свою версию событий.

ПЫТАЛИСЬ РЕАНИМИРОВАТЬ БРАК

Михаил и Диана поженились в конце нулевых, когда узнали, что девушка ждет ребенка. Весной 2009-го у пары родилась дочка. Однако, по словам родственников, молодая мать не торопилась выходить из декрета и возвращаться к работе операциониста в банке.

- Работать она не возжелала, и брату пришлось содержать их с ребенком. И с того времени у них все стало не очень хорошо. Начались конфликты. Затем дошло до того, что она его выселила на утепленный балкон. У него там были кровать, стол и стул. Реанимировать брак они пытались. Надеялись, что все наладится после рождения второго ребенка. В 2014 году у них появился сын, но все стало еще хуже. Ходили к психологу – не помогло. В итоге разъехались, а в ноябре 2021 года развелись, - рассказывает брат Михаила.

Сейчас девочка живет с братом и мамой Фото: читатель «КП»

Диана с детьми осталась жить в Академическом, а Михаил переехал жить в многоэтажку на Крауля. В установлении особого порядка общения с детьми необходимости у экс-супругов не было. Дети часто приезжали к отцу на выходные, а также видели его на семейных праздниках.

ЕХАЛ К СЫНУ – А ОКАЗАЛСЯ В ТЮРЬМЕ

Семья Михаила считает, что Диана обозлилась на него в начале прошлого года, когда узнала о его новой спутнице.

- Скандалы и интриги начались, когда она поняла, что он «сопли на кулак не наматывает», а живет счастливо и думает о создании семьи с девушкой, - добавил брат обвиняемого.

За три дня до задержания 12-летняя дочка Михаила провела выходные на даче с его родителями. А по возращении домой к матери внезапно заявила о «неоднократной» половой святи с отцом.

- Насколько мне известно, бывшая жена брата решила поговорить с дочкой на тему «пестиков» и «тычинок». Понять, что она знает об интимной жизни. А она ответила, что уже все видела и знает. Якобы, когда гостила у отца это и произошло. Тогда ей было еще 11 лет. Но я в это поверить не могу. Знаю, как брат относится к своим детям, - рассказал собеседник «КП-Екатеринбург». – Про девочку могу сказать – взрослая не по годам. В 12 лет уже говорила, что замуж не пойдет. Хочет встречаться с депутатом или чиновником. Видимо, общаясь со свертницами, понимала, как и что устроено в этом мире. Знает, что своим телом можно пользоваться.

Следователь не разрешает обвиняемому свидания с родственниками Фото: читатель «КП»

Диана обратилась за помощью к детскому психологу, но специалист посоветовал женщине пойти в правоохранительные органы. Тогда же и было возбуждено уголовное дело.

Михаил был задержан в квартире бывшей жены, куда его позвала Диана под предлогом повидаться с сыном.

ИЗНАСИЛОВАННАЯ ДЕВСТВЕННИЦА?

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием к бывшей жене обвиняемого. Но женщина сначала отрицала знакомство с Михаилом, затем попросила «вознаграждение». А в итоге отказалась от разговора с корреспондентом.

- Я не являюсь его родственником. И вообще ни кем для не него не являюсь, - ответила мама девочки.

Добавим, что по данным «КП-Екатеринбург», экспертиза показала, что девочка является девственницей.

Что касается обвиняемого, то Свердловский областной суд отклонил последнюю апелляцию защиты Михаила и оставил его под стражей до 26 июня. Свидания с родственниками ему запрещены следователем. Диане и дочке также запретили общаться с семьей со стороны отца. Следствие полагает, что семья Михаила может оказать давление на ребенка.

Уральцу грозит до 20 лет заключения Фото: читатель «КП»

СКАЗАНО Сергей КОЛОСОВСКИЙ, адвокат:

- Если экспертиза установила, что девочка является девственницей, то это не означает, что она не подвергалась насилию. При таком количестве статьей в обвинении этот факт «погоды не сделает», при условии - если все остальное доказано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Просил сыграть в тайную игру»: семьянина из Екатеринбурга обвинили в педофилии после показаний соседской девочки (подробнее)

Жительница Екатеринбурга полгода жаловалась на угрозы бывшего мужа: он остался на свободе и убил ее (подробнее)