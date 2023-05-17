Недавно мужчине продлили арест на три месяца Фото: читатель «КП»

Житель Екатеринбурга Михаил Г. (имя изменено – прим.ред) почти год провел в СИЗО по обвинению в изнасиловании родной дочери. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 40-летнего жителя Верх-Исетского района арестовали в июле, когда предъявили обвинения по статьям УК «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Известно, что сейчас дочь Михаила учится в седьмом классе.

- Девочка заявила, что когда была еще совсем маленькой, отец насиловал ее. Однако экспертиза уже доказала, что она является девственницей. Расследование продолжается, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В конце апреля Верх-Исетский суд продлил Михаилу срок содержания под стражей до 11 месяцев. Его адвокат обжаловала решение, вероятно, настаивая на более мягкой мере пресечения. Однако Свердловский областной суд в очередной раз оставил апелляцию без удовлетворения.

- Постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 25 апреля 2023 года о продлении срока содержания под стражей по 26 июня 2023 года в отношении обвиняемого оставлено без изменения, - сообщили в пресс-службе областного суда.

На момент публикации получить комментарий от друзей или родственников Михаила не удалось. Адвокат Мария Полетаева воздержалась от заявлений до направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. В СУ СКР по Свердловской области также отказались комментировать ситуацию.

- Нечего говорить. И так жизнь парню испортили, - ответила «КП-Екатеринбург» знакомая задержанного.

Напомним, что ранее 49-летнего жителя столицы Среднего Урала отправили в колонию на 17 лет за многолетнее насилие двух падчериц.

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