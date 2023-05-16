В уголовном деле было более 30 эпизодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге поставили точку в деле 49-летнего Руслана А. По данным «КП-Екатеринбург», мужчина стал фигурантом уголовного дела в начале 2022 года после того, как 17-летняя дочка его бывшей сожительницы рассказала о многолетнем насилии. Девушка утверждала, что отчим принуждал ее к сексу на протяжении четырех лет.

«Он оставался со мной наедине, так как я училась со второй смены. Как-то раз он залез под одеяло и начал облизывать меня, когда я спала. Я была маленькой и не понимала, что происходит. Я ничего не спрашивала у него, но он просил молчать. И такое он потом делал часто», - рассказывала потерпевшая.

Позже старшая сестра девушки также выдвинула обвинения против Руслана. Вторая падчерица заявила, что подвергалась насилию с 2007 года. После того, как Следственный комитет возбудил уголовное дело, мужчину арестовали. Он не стал отрицать вину.

Согласно картотеке Кировского районного суда, ему были предъявлены обвинения по 30 эпизодам статьи «Насильственные действия сексуального характера». А также в одном случае развратных действий. В марте Руслана признали виновным и отправили в колонию на 18 лет и 6 месяцев.

Как пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Свердловского областного суда, в результате рассмотрения апелляции уральца освободили от наказания по трем эпизодам в связи с истечением сроков давности.

- На основании ч.ч. 3, 4 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения основных наказаний и частичного присоединения дополнительных наказаний назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет 6 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В остальной части этот же приговор оставлен без изменения, - сообщили в Свердловском областном суде.

Приговор вступил в законную силу.

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