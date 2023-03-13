В Екатеринбурге вынесли приговор отчиму, насиловавшему падчериц

Ему было предъявлено обвинение по 31 эпизоду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский суд Екатеринбурга вынес приговор 49-летнему Руслану А. Мужчину признали виновным в надругательстве над двумя падчерицами. Согласно картотеке суда, ему были предъявлены обвинения по 30 эпизодам статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», а также по одному эпизоду статьи 135 «Развратные действия».

По данным «КП-Екатеринбург», Руслан стал фигурантом уголовного дела в марте прошлого года, когда его бывшая сожительница обратилась с заявлением. Женщина пришла в полицию после того, как ее 17-летняя дочь решила рассказать о многолетнем насилии. Студентка призналась, что Руслан приставал к ней с 2014 года, когда ей было всего 10 лет. Девушка утверждала, что это происходило, когда матери не было дома.

- Он оставался со мной наедине, так как я училась со второй смены. Как-то раз он залез под одеяло и начал облизывать меня, когда я спала. Я была маленькой и не понимала, что происходит. Я ничего не спрашивала у него, но он просил молчать. И такое он потом делал часто, - рассказывала на допросе Виктория (имя изменено. - Прим. ред.).

Рассказать матери о происходящем в квартире на Ботанической девочка боялась. На тот момент ее старшая сестра жила с родным отцом, оставшись с ним после развода родителей. В 2016 году мама девочек вместе с Русланом переехала жить в Кировский район.

- Он по-прежнему интересовался мной. Один раз даже попросил встать на четвереньки. Я просила его остановиться и не продолжать. Он снова попросил никому не рассказывать об этом, - говорила в начале следствия младшая из сестер.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», позже старшая падчерица также дала показания против отчима. Девушка заявила, что подвергалась насилию с 2007 года.

Отбывать наказание Руслан будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

- По совокупности назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Кировского суда.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать расследование уголовного дела.

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