В Серове соседский стаффорд наводит ужас на жителей подъезда

По словам жильцов, собака бегает по двору без намордника и срывается с поводка Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Серова обеспокоены стаффордширским терьером, который живет у владельцев в доме на Ленина, 252. Соседи уверяют, что собака ведет себя агрессивно и кидается как на взрослых, так и детей. Причем, она на самовыгуле и без намордника. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Серове» в социальной сети «ВКонтакте».

- Я выходила из магазина продуктов, расположенного в доме 25 июля. Эта собака напала на меня. Едва я успела отбиться и зашла обратно в магазин, увидела, как собака бегала в поводке. Она сорвалась с него и гналась уже за другой женщиной на улице. Мы позвонили полицейским, которые приехали и поймали собаку. Но продавец магазина рассказывала, что эта же собака искусала по утру своего хозяина, - сообщает Анна.

В полиции Серова «КП-Екатеринбург» подтвердили, что сообщения об агрессивном стаффорде на самовыгуле поступали от жителей.

- Сообщение по данному факту поступило от местной жительницы. Проведение проверки поручено службе участковых уполномоченных полиции Серова. Будут опрошены жители домов района в целях установления владельца собаки, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Серова.

Обеспокоенные женщины позвонили полицейским, чтобы они выловили стаффорда Фото: Алексей БУЛАТОВ

К тому же, как уверяют серовчане, эта домашняя собака – реальная угроза для детей, играющих во дворе.

- Мои дети тоже гуляют во дворе и побаиваются собаку. Я подходила к хозяину и говорила, чтобы он ее не отпускал без поводка. В ответ на это он начал мне грубить, - рассказала «КП-Екатеринбург» серовчанка Елена. – Я вызвала полицейских, они провели с мужчиной беседу. Мне правоохранители объяснили, что вопросом займется администрация. У самого хозяина тоже шрам на животе. Он как-то рассказал, что, будучи пьяным, отхлестал ее поводком, а та отомстила.

По словам местных, страдают и бездомные животные, появившиеся на пути стаффорда-агрессора.

- Одному из щенков собака перегрызла горло. Еще задушила кошку. Домашние собаки мелких пород тоже могут пострадать из-за стаффорда, - говорит Елена.

Ранее в Серове прокуратура заинтересовалась нападением домашней собаки на пятилетнюю девочку. По итогу у ребенка диагностировали укушенные раны лица, ее увезли в больницу. Собака сидела на цепи, но раньше агрессии к детям не проявляла.

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