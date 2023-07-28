Прокуратура Серова начала проверку после нападения собаки на пятилетнюю девочку

У девочки были укусы на лице
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура Серова заинтересовалась делом о нападении собаки на пятилетнего ребенка. Девочка находилась в гостях у бабушки и вышла на прогулку во двор частного дома, когда на нее напала домашняя собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
- Как пояснила мама ребенка, во дворе дома ее супруг был вместе с дочерью. На цепи сидела домашняя собака. Когда супруг отошел в дом, он услышал плач ребенка. После чего он вернулся во двор и увидел на лице дочери укушенные раны. Ранее животное не было агрессивным, - сообщает областная прокуратура.
В связи с этим ведомство организовало проверку. Ребенка увезли в больницу Екатеринбурга для оказания медицинской помощи.
Ранее под Нижним Тагилом на ребенка в районе пляжа напали стаффордширские терьеры. У мальчика были укусы на руках, ухе, спине. Хозяйка животных стояла неподалеку и видела произошедшее.
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