«Всегда говорил, что у него 9 жизней»: вдова погибшего военкора Ростислава Журавлева поделилась воспоминаниями о муже

Екатерина Журавлева поделилась воспоминаниями о муже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 28 июля, на Широкореченском кладбище Екатеринбурга похоронили военного корреспондента Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля в зоне Специальной военной операции (СВО) из-за вражеского обстрела. На прощании и похоронах присутствовали первые лица региона и города, друзья и коллеги и, разумеется, самые близкие люди. После похорон вдова Ростислава Екатерина поделилась с журналистами воспоминаниями о своем муже.

- С самого начала и до самого конца он был предан своей мечте. Либо ты его понимаешь, поддерживаешь, либо не находишься с ним, - рассказала Екатерина Журавлева. - Он не лез в пекло, очень осторожно действовал. Безрассудства в нем не было. Все было взвешенно. Это был его выбор, по-другому быть не могло. Все переживали. Работа была его жизнью. А мирная жизнь, чай с баранками - не про этого человека. Связь в последнее время мы поддерживали меньше. Ждали его в отпуск.

Похороны проходили с воинскими почестями Фото: Алексей БУЛАТОВ

О гибели мужа Екатерина узнала, когда находилась во Владивостоке по работе, где проект компании, в которой она работает, победил на конкурсе.

- Было награждение, праздничное событие. У меня в рюкзаке был купальник, было праздничное событие. Вроде как было много поводов порадоваться, - вспоминает Екатерина. - Вечером товарищ подошел и сказал «не хочу тебя расстраивать, почитай новости». Я подумала, что не может быть такого. Ростислав всегда говорил, что у него девять жизней, думала, парочка-то точно осталась. Потом я подошла к телефону, все увидела. Позвонила маме. До сих пор, если честно, нет полного понимания о случившемся.

Ростислав Журавлев был посмертно награжден орденом Мужества. Во время прощания в Доме офицеров Центрального военного округа орден передали членам его семьи.

Ростислава Журавлева похоронили на Широкореченском кладбище Фото: Алексей БУЛАТОВ

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