В Екатеринбурге простились с погибшим военкором Ростиславом Журавлевым

Прощание с Ростиславом Журавлевым проходит в Доме офицеров Центрального военного округа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 28 июля, в 11.00 в Доме офицеров Центрального военного округа началось прощание с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым, работавшим в РИА "Новости".

Он погиб в субботу, 22 июля, в зоне проведения Специальной военной операции (СВО). Ростислав Журавлев вместе с другими российскими журналистами попал под обстрел, устроенный украинской стороной в районе населенного пункта Пятихатки.

Ростислав Журавлев родился в Екатеринбурге. Он много работал в местных СМИ. В последние годы был военным корреспондентом РИА "Новости". Как и пожелала его мама, Ростислава похоронят в Екатеринбурге.

В четверг, 27 июля, Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно. Указ об этом был опубликован на сайте Кремля. На прощание пришли первые лица города и области, а также коллеги Ростислава Журавлева, среди которых и известные телеведущие, как, например, Дмитрий Киселев, гендиректор РИА "Новости".

Близкие и друзья Ростислава на прощании не могли сдержать слез Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Потери несут не только военные, но и журналисты, - сказал телеведущий Дмитрий Киселев. - Такой жертвой стал наш друг и коллега Ростислав Журавлев. И нужно с одной стороны оценивать это как потерю, а с другой стороны, если смотреть в большой исторической перспективе, это обретение Россией еще одного героя, потому что Ростислав пал смертью храбрых на поле боя. Он погиб как воин.

Телеведущий Дмитрий Киселев на прощании с Ростиславом Журавлевым Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прощании все вспоминали Ростислава Журавлева добрым словом. Многие отмечали, что профессия военкора для него была больше, чем просто работой.

- Задаешь вопрос, зачем тебе это надо? Он отвечает: это надо не мне, это надо моей стране, моему народу, - рассказала близкий друг Ростислава

Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехали на прощание Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прощании маме Ростислава Журавлева передали орден Мужества, которым ее сына наградили посмертно.

- Погиб мой единственный сын, - сказала мама погибшего журналиста Людмила Журавлева. - Очень тяжело. И я тут думала, что бы я хотела, чтобы это был маменькин сынок, но живой и здоровый, или быть матерью погибшего героя... Я не нашла ответ на этот вопрос. Тут каждая мать и каждый отец решают это для себя. Ну и наши сыновья нас тоже не всегда спрашивают, выбирая свой жизненный путь. Очень горжусь сыном. Я его не просто любила, я его обожала. Мой милый единственный сын шагнул в бессмертие. Горжусь и буду помнить вечно.

Прощание с Ростиславом Журавлевым началось в 11.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростислава Журавлева посмертно наградили орденом Мужества. Его передали маме Ростислава Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростислава Журавлева с воинскими почестями похоронят на Широкореченском кладбище Фото: Алексей БУЛАТОВ

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