Погибшего военкора Ростислава Журавлева похоронили на Широкореченском кладбище

Мама Ростислава Журавлева положила на его могилу 34 гвоздики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в пятницу, 28 июля, простились с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым. Он погиб 22 июля в зоне Специальной военной операции (СВО) из-за вражеского обстрела.

Прощание проходило в Доме офицеров Центрального военного округа. На нем присутствовали родные и близкие Ростислава, первые лица региона и города, а также коллеги-журналисты. После прощания рота почетного караула вынесла гроб с телом Ростислава Журавлева из Дома офицеров.

Гроб с телом Ростислава Журавлева несла рота почетного караула Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что бы я хотела - чтобы это был маменькин сынок, но живой и здоровый, или быть матерью погибшего героя, - сказала на прощании мама Ростислава. - Я не нашла ответ на этот вопрос. Каждые мать и отец решают это для себя. Ну и наши сыновья не всегда нас спрашивают, выбирая свой жизненный путь. Очень горжусь сыном. Я его не просто любила, я его обожала. Мой милый единственный сын шагнул в бессмертие. Горжусь и буду помнить вечно.

Ростислава Журавлева похоронили с воинскими почестями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле матери Ростислава были и его жена с детьми. После того, как гроб разместили в транспорте, родных и близких Ростислава пригласили в автобусы, которые проследовали до Широкореченского кладбища. Люди шли медленно. На лицах многих все еще были слезы.

Телеведущий Дмитрий Киселев на похоронах военкора Ростислава Журавлева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростислава Журавлева похоронили с воинскими почестями. После того, как салютная группа дала троекратный залп из табельного оружия, гроб с телом опустили в землю. По традиции все пришедшие бросили на него по горсточке земли.

По традиции, все пришедшие бросили на гроб горсточку земли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать Ростислава первой возложила цветы на могилку - 34 гвоздики.

- Я горжусь своим сыном. У него не было журналистского образования. Но он никогда не шел на компромисс, хотел работать только журналистом, - поделилась мама Ростислава Людмила Журавлева. - Понимание того, как он упорно шел к своей цели, пришло ко мне только сейчас. Люблю.

Ростислава Журавлева похоронили на Широкореченском кладбище Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я всегда восхищалась тем, что он с самого начала и до самого конца был предан своей мечте и высоким идеалам, которые никогда не менялись, - рассказала на похоронах вдова Ростислава Журавлева Екатерина. - Он никогда не лез в пекло. Он всегда был очень осторожен. У него не было безрассудства. Это был невероятно умный и талантливый человек. Работа была его жизнью. Другой он не видел. Мирное существование – чай, самовар с баранками – это было не про него. Он продолжал шутить, даже находясь в опасных местах. Все товарищи подтвердят, насколько он подходил тому, что выбрал. Он на 100% соответствовал своему выбору. Он этим жил, и другой реальности для него не существовало.

В четверг, 27 июля, Президент России Владимир Путин наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно. Во время прощания орден передали членам его семьи.

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