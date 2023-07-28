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Общество28 июля 2023 9:58

Погибшего военкора Ростислава Журавлева похоронили на Широкореченском кладбище

Военного корреспондента Ростислава Журавлева похоронили с воинскими почестями
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Мама Ростислава Журавлева положила на его могилу 34 гвоздики

Мама Ростислава Журавлева положила на его могилу 34 гвоздики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в пятницу, 28 июля, простились с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым. Он погиб 22 июля в зоне Специальной военной операции (СВО) из-за вражеского обстрела.

Прощание проходило в Доме офицеров Центрального военного округа. На нем присутствовали родные и близкие Ростислава, первые лица региона и города, а также коллеги-журналисты. После прощания рота почетного караула вынесла гроб с телом Ростислава Журавлева из Дома офицеров.

Гроб с телом Ростислава Журавлева несла рота почетного караула

Гроб с телом Ростислава Журавлева несла рота почетного караула

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что бы я хотела - чтобы это был маменькин сынок, но живой и здоровый, или быть матерью погибшего героя, - сказала на прощании мама Ростислава. - Я не нашла ответ на этот вопрос. Каждые мать и отец решают это для себя. Ну и наши сыновья не всегда нас спрашивают, выбирая свой жизненный путь. Очень горжусь сыном. Я его не просто любила, я его обожала. Мой милый единственный сын шагнул в бессмертие. Горжусь и буду помнить вечно.

Ростислава Журавлева похоронили с воинскими почестями

Ростислава Журавлева похоронили с воинскими почестями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле матери Ростислава были и его жена с детьми. После того, как гроб разместили в транспорте, родных и близких Ростислава пригласили в автобусы, которые проследовали до Широкореченского кладбища. Люди шли медленно. На лицах многих все еще были слезы.

Телеведущий Дмитрий Киселев на похоронах военкора Ростислава Журавлева

Телеведущий Дмитрий Киселев на похоронах военкора Ростислава Журавлева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростислава Журавлева похоронили с воинскими почестями. После того, как салютная группа дала троекратный залп из табельного оружия, гроб с телом опустили в землю. По традиции все пришедшие бросили на него по горсточке земли.

По традиции, все пришедшие бросили на гроб горсточку земли

По традиции, все пришедшие бросили на гроб горсточку земли

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать Ростислава первой возложила цветы на могилку - 34 гвоздики.

- Я горжусь своим сыном. У него не было журналистского образования. Но он никогда не шел на компромисс, хотел работать только журналистом, - поделилась мама Ростислава Людмила Журавлева. - Понимание того, как он упорно шел к своей цели, пришло ко мне только сейчас. Люблю.

Ростислава Журавлева похоронили на Широкореченском кладбище

Ростислава Журавлева похоронили на Широкореченском кладбище

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я всегда восхищалась тем, что он с самого начала и до самого конца был предан своей мечте и высоким идеалам, которые никогда не менялись, - рассказала на похоронах вдова Ростислава Журавлева Екатерина. - Он никогда не лез в пекло. Он всегда был очень осторожен. У него не было безрассудства. Это был невероятно умный и талантливый человек. Работа была его жизнью. Другой он не видел. Мирное существование – чай, самовар с баранками – это было не про него. Он продолжал шутить, даже находясь в опасных местах. Все товарищи подтвердят, насколько он подходил тому, что выбрал. Он на 100% соответствовал своему выбору. Он этим жил, и другой реальности для него не существовало.

В четверг, 27 июля, Президент России Владимир Путин наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно. Во время прощания орден передали членам его семьи.

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