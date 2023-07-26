«Мама родила ее на теплотрассе»: свердловчанка ищет младшую сестру, о которой узнала спустя 17 лет

Алена Акулова (на обеих фото) не знает, как выглядит ее сестра, но думает, что она может быть на нее похожа. Фото: предоставила героиня публикации

30-летняя жительница Камышлова Алена Акулова почти ничего не помнит о своей маме. Женщина сильно пила и не заботилась о детях. Отец Алены неожиданно объявился, когда ей было четыре года, и увез ее вместе с двухлетней сестрой Наташей к своим родителям. Больше сестры маму не видели. Лишь спустя 17 лет Алена решилась ее найти, но вместо этого узнала, что у нее есть еще одна сестра, и теперь больше всего желает отыскать ее.

«ОТ МАМЫ ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ФОТОГРАФИЯ»

Алена и Наташа родились в селе Горный Щит Свердловской области. Первые годы жизни девочки вместе с мамой Гайнией Юлдашевой скитались по разным квартирам. В 2001 году объявился отец и увез их к дедушке с бабушкой в Камышлов.

От мамы у сестер осталось только ее детское фото (на снимке в центре). Фото: предоставила героиня публикации

- Больше мы маму не видели. Первые три года очень тосковали по ней. Потом просто было обидно, что у всех подружек была мама, а у нас нет. Из-за этого нас в школе дразнили. Но от всех расспросов о маме бабушка с дедушкой отмахивались. Только повзрослев, я поняла, что они так хотели уберечь нас. Все, что у нас осталось от мамы, это ее детская фотография, которую мне отдал папа, - рассказывает свердловчанка.

По словам Алены, воспитанием занимался дедушка. Он водил девочек в школу, помогал с уроками и учил кататься на велосипеде. Но в 2007 его не стало. Алене тогда было 14 лет.

В 14 лет Алена и ее сестра попали в детдом, где узнали о матери правду. Фото: предоставила героиня публикации

- Отец тогда сильно пил, а я очень тяжело переживала смерть дедушки, все время убегала из дома, связалась с плохой компанией. Вскоре органы опеки забрали нас с сестрой и определили в приют. А когда оформляли документы, мне сказали, что у нашей с Наташей мамы есть еще дети, но тогда нам было не до этого, и мы вообще не восприняли это всерьез, - рассказывает женщина.

«МАМА РОДИЛА СЕСТРУ НА ТЕПЛОТРАССЕ»

Выпустившись из детдома, сестры начали жить своей жизнью, заводить семьи и устраивать быт. Только в 2020 году Алена решилась узнать, жива ли ее мама.

О сестрах заботился дедушка (на фото справа). Фото: предоставила героиня публикации

- Я случайно наткнулась на свое свидетельство о рождении и увидела там имя матери. Через «Одноклассники» нашла ее сестру – мою тетю и написала ей. Оказалось, они обе все еще живут в Горном Щите, но много лет не общаются. Маме сейчас 56 лет, она все еще пьет, попрошайничает у магазина, и спит где придется, - поясняет женщина.

В разговоре с тетей Алена также узнала, что у нее есть младшая сестра Настя. Ее Гайния Юлдашева родила в 2003 году.

Сестра Алены Наташа помогает ей с поисками. Фото: предоставила героиня публикации

- По словам тети, мама родила на теплотрассе. В грудном возрасте девочка заболела простудой, ее на скорой увезли в больницу Екатеринбурга. Мать ее там и оставила. Тетя не могла ее забрать к себе, так как у самой было двое детей и не на что жить. О дальнейшей судьбе сестренки ничего не известно. Когда я узнала об этом, у меня слезы наворачивались, - делится Алена.

Сейчас женщина замужем и воспитывает восемь детей. Вместе с младшей сестрой Наташей она уже три года пытается найти Настю. Женщины обращались в органы опеки и МВД, но из-за тайны усыновления, не смогли узнать никакую информацию о младшей сестре. Они также писали в «Жди меня» и оставляли посты о поисках родственницы в социальных сетях, но все тщетно.

Алена мечтает узнать, жива ли ее младшая сестра и помочь, если она нуждается в помощи. Фото: предоставила героиня публикации

- Очень хочется узнать, жива ли она, а если удастся ее найти, то позаботиться и поддержать. Может она нуждается в помощи и поддержке, - смахивает слезы Алена.

Если вам что-либо известно о судьбе Насти Юлдашевой (имя может быть другим) или вы видели девушку в возрасте 17 лет, внешне похожую на Алену Акулову, позвоните в редакцию «КП-Екатеринбург». И, возможно, вы сможете воссоединить семью.

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