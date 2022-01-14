До 18 лет Анна не расставалась с куклой, которую назвала в честь брата. Фото: из архива Анны Балашовой

Анна Балашова уже больше двадцати лет мечтает найти старшего брата, с которым ее разлучили в детдоме, когда ей было всего три годика. История женщины стала известна многим, когда ей решил помочь бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

43-летняя жительница Грузии узнала о том, что у нее есть родной брат, только когда выходила замуж. Своей историей Анна поделилась с «КП»-Екатеринбург. Женщина рассказала о том, как попала в детский дом и почему ее разлучили с братом.

Анна (в центре) с приемными родителями и старшими братьями. Фото: из архива Анны Балашовой

«БРАТИК ПЛАКАЛ И НЕ ХОТЕЛ МЕНЯ ОТПУСКАТЬ»

Эта история произошла в 1980 году. На вокзале в Свердловске милиция нашла двух деток. Маленькую трехгодовалую девочку и мальчика лет шести. Оба были хорошо одеты, но родителей рядом не было. Парнишка ни на шаг не отходил от сестренки и не давал ее в обиду. Милиционеры забрали детей в отделение, но так и не смогли установить ни маму, ни папу детей. Братика с сестрой отправили в детский дом Краснотурьинска. Девочку назвали Аней, а мальчика Сережей. Хотя, по воспоминаниям Анны, она все время называла его Сашей.

Девочку удочерили 8 января 1980 года. Фото: из архива Анны Балашовой

- В детском доме я прожила год, - рассказывает Анна, - пока за мной не приехала мама, чтобы удочерить и увезти в Грузию. Она тогда жила у своей подруги Галины. Именно Галина рассказала мне, что, пока мы с братом жили в детском доме, он всегда заботился обо мне, ни на шаг не отпускал, а когда меня забирали, братик плакал и в истерике искусал себе руки до крови.

Сама женщина ничего не помнит ни о старшем брате, ни о жизни в детском доме.

- Мама забирала меня из детского дома и отвела в универмаг, где мне купили большую куклу. Ее я назвала Сашей, - продолжает Анна. - Этой кукле я рассказывала все свои переживания, каждый день желала ей доброго утра и спокойной ночи, пока мне не исполнилось 18 лет, и я не вышла замуж. Тогда я, наверное, перевернула какую-то страницу в своей жизни… Но боль никуда не ушла.

Вместе с братом Анну нашла полиция на вокзале в Свердловске. Фото: из архива Анны Балашовой

«МАМА ПРИЗНАЛАСЬ МНЕ ВО ВРЕМЯ ССОРЫ»

В приемной семье Ане дали имя Нана. О том, что она не родная своим родителям, девушка узнала, только когда ей было 18 лет.

- Когда я собиралась выйти замуж, мама была против. Она не хотела меня отпускать. Мы очень сильно поссорились, и она в сердцах выкрикнула мне: «Я боюсь, что я тебя не удержу, ведь ты даже не моей крови». Мое сердце сжалось от ужаса в тот момент. Я сразу зацепилась за ее слова, но мама отказалась говорить правду. Она не разговаривала со мной два часа. Это время показалось мне вечностью. Так я и узнала, что она врала мне 18 лет, - вспоминает Анна.

Анна с мамой Нателлой. Фото: из архива Анны Балашовой

Но пока мама девушки Нателла молчала, у нее было время проанализировать происходящее.

- Я сразу подумала: «Значит, родители меня удочерили». Потом решила, что сейчас лучше все эмоции отодвинуть в сторону. Мне стало жалко маму, которая сидела вся бледная от ужаса. Я не хотела с ней ссориться и сказала: «Я тебя ни в чем не виню, просто расскажи, что было и как было, я все пойму. Ты моя единственная мама, и это будет всегда». И после этого мама мне все честно рассказала, - продолжает женщина.

Как оказалось, незадолго до того, как Анну удочерили, ее мама второй раз вышла замуж. У отца Анны Реваза уже было двое сыновей от первого брака.

Анна Балашова с первым мужем. Фото: из архива Анны Балашовой

- Мои родители очень хотели дочку, но мама больше не могла иметь детей. Тогда она решила удочерить меня. Мой папа долгое время не знал, что у меня был брат. А мама почему-то твердо решила, что хочет удочерить только меня одну, - рассказывает Анна Балашова.

Подробностей о том, как происходило удочерение Анне никто из родных, к сожалению, так и не рассказал. Но Евгений Ройзман в своем посте уточнил, что решали дело через прокуратуру…

- Понимаю, что жизнь трудная, и каждый в ней принимает свои решения. Я не обижаюсь на маму, что она такую ошибку совершила, тем более, что она попросила у меня прощения. Да, мне очень больно, но я не берусь ее судить, - вздыхает женщина.

Анна с отцом Ревазом Дванишвили. Фото: из архива Анны Балашовой

«ЖИВУ С БОЛЬЮ В ДУШЕ»

Родителей Анны не стало в 2013 году. И только тогда она решилась отыскать своего брата.

- В записной книжке мамы я нашла контакты той самой Галины, вместе с которой она меня забирала из детдома. Я связалась с ней и узнала все, что могла. Галина сразу же пришла мне на помощь, ведь она с самого начала была против того, чтобы мама разлучала нас с братом, - рассказывает женщина. - Галина съездила в этот детский дом в Краснотурьинске. Но там ей сказали, что не могут дать никакую информацию, пока я сама к ним не приду. А приехать в Россию я пока не могу, для этого нужно много денег, сейчас все деньги уходят, чтобы оплатить обучение детям (у нее их двое – дочь и сын – Прим. Ред.).

На фото Анна с той самой куклой. Девочке здесь 3 годика. Фото: из архива Анны Балашовой

В 2015 году Анна решила написать первое объявление в группу поиска пропавших родственников. Позже она обращалась к волонтерам из Грузии, писала в различные телепередачи, но все это не давало никаких результатов.

- Если я смогу найти брата, это будет встреча всей моей жизни. Я с самого детства живу с чувством боли. Даже в те моменты, когда я была счастлива, мне чего-то не хватало. Когда мне хорошо, я хочу, чтобы ему тоже было хорошо. Я помню, когда дочку родила, думала: «Братик ты мой, я так хочу, чтобы ты увидел, что я впервые держу на руках свою кровиночку», - плачет женщина. - Но я не могла передать ему все то счастье, которое испытывала тогда. Когда я чему-то радуюсь, всегда себя виню, думаю, вот мне радостно, а я ведь не знаю, что с моим братом, как он, жив ли он вообще…

Анна с дочерью Софией. Фото: из архива Анны Балашовой

- Не бойся, найдем, - слышится в телефонной трубке подбадривающий голос мужа Анны Георгия.

Сейчас Анна живет в Тбилиси. Вместе со вторым мужем, с которым она счастливо прожила в браке уже 15 лет, женщина воспитала двоих детей и двоих внуков. Но до сих пор она живет с чувством утраты и не теряет надежду найти родного брата.

Сейчас женщина уже 15 лет живет в браке со вторым мужем Георгием, воспитывает двоих детей и двоих внуков. Фото: из архива Анны Балашовой

ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ИЗВЕСТНЫ ОБ ИСТОРИИ АННЫ:

- Детский дом находился по адресу Свердловская область г. Краснотурьинск ул. Карла Маркса 24.

- Аня предположительно 01.09. 1977 года

- Сергей (Саша) предположительно 1974-75 года рождения

- Фамилия Балашовы, возможно, своя, а, возможно, брату и сестре ее дали в милиции, ведь их нашли без документов.

Если вам, что-либо известно об этой истории, позвоните в редакцию «КП»-Екатеринбург. И, возможно, вы сможете воссоединить семью.

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