Только через много лет Анна узнала, что ее удочерили. Фото: instagram Евгения Ройзмана

Жительница Грузии уже много лет мечтает найти родного старшего брата, с которым ее разлучили в детстве. Ее историей в своем аккаунте в instagram поделился бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Эта история случилась в далеком 1980 год. Тогда в детский дом Краснотурьинска привезли брата и сестренку.

- Мальчик был постарше, девочка испуганно жалась к нему, и он держал её за руку. Говорят, что их подобрали на вокзале в Свердловске и держали там три недели, надеясь, что родители найдутся, - рассказал Ройзман.

Ане было всего три годика, когда ее разлучили с родным братом. Фото: instagram Евгения Ройзмана

По словам бывшего мэра, фамилия детей была Балашовы. Мальчик был постарше, ему было около шести лет, а девочке три годика. Ее звали Аня, а его Сережа, но сестра по своей памяти зовёт его Сашей. Мальчик с самого детства заботился о своей младшей сестренке и не отходил от нее ни на шаг.

- Он её кормил, умел её одевать, завязывал шарфик и, когда детей выводили на прогулку, гулял с ней рядом. А потом приехали мужчина и женщина и Аню удочерили. По закону детей разделять нельзя, поэтому решали через прокуратуру, - пишет Евгений Ройзман. - Когда Аню забирали, брат не хотел её отпускать, бился, плакал. Когда её увезли, он искусал себе все руки до крови…

О том, что она приемная, Анна узнала лишь, когда выходила замуж. Фото: instagram Евгения Ройзмана

Аня тоже многие годы не могла пережить расставание с любимым братом. Когда ее приемная мама перед отлетов отвела в магазин и купила ей большую куклу, девочка тут же стала называть ее Сашей. Она считала куклу мальчиком, рассказывала ему все свои беды и печали. Аня много лет не расставалась с куклой, а оставила лишь, когда поступила в институт.

И только когда девушка выходила замуж, мама рассказала ей, что она приемная.

Сейчас Анна уже много лет живет в Грузии. Ее приемные родители давно умерли. Сама женщина вышла замуж, у нее родились свои дети. Но она до сих пор помнит своего брата, любит его и хранит надежду когда-нибудь с ним встретиться.

Анна Балашова уже много лет мечтает найти брата. Фото: instagram Евгения Ройзмана

Евгений Ройзман признается, что нашел эту историю случайно, но она сразу же его зацепила. И теперь бывший глава города намерен помочь женщине, потому что понимает, что это возможно.

- Я взялся а эту историю, и точно его найду, жив он или мертв, я точно его найду. Я всю его историю раскопаю. Я уже поговорил со всеми участниками истории. Написал и выставил пост в instagram. Уже сейчас мне несколько человек написали, что готовы помочь. Нашелся один мужчина, который работал в детском доме, куда попали ребята, правда он работал там в 1979 году, а эта история случилась в 1980-м. Но мы будем дальше искать, - рассказал «КП»-Екатеринбург Евгений Ройзман.

Также Евгений Ройзман подытожил все факты, которые известны об этой истории:

- Детский дом находился по адресу Свердловская область г. Краснотурьинск ул. Карла Маркса 24

- Аня предположительно 01.09. 1977 года

- Сергей (Саша) предположительно 1974-75 года рождения

- Фамилия Балашовы, возможно, своя, а, возможно, брату и сестре ее дали в милиции дали, ведь их нашли без документов

Если вам что-либо известно о судьбе Николая Никифорова, позвоните в редакцию «КП»-Екатеринбург. И, возможно, вы сможете воссоединить семью.

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