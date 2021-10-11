За два года нашла 450 родственников: пенсионерка из Иркутска составляет большое генеалогическое древо и ищет родню из Екатеринбурга

Ольга ищет родственников в архивах и интернет-ресурсах. Фото: из архива Ольги Харитоновой

В 2019 году Ольга Харитонова вышла на пенсию и решила заняться составлением генеалогического древа своей семьи. На это занятие ее вдохновил один психологический тренинг, во время которого, по словам женщины, она увидела всех своих предков. За два года 57-летняя жительница Иркутска вписала в него более 500 имен и изучила восемь поколений своих предков. Ольга ищет родственников по всей России. Сейчас она пытается найти свою 70-летнюю тетю в Екатеринбурге.

За два года женщина нашла уже больше 450 своих родственников, о котороых не знала до этого. Фото: из архива Ольги Харитоновой

«ЧТОБЫ НОГИ ТВОЕЙ НЕ БЫЛО НА МОИХ ПОХОРОНАХ»

Со своей тетей Людмилой женщина никогда не виделась и не общалась. О ней Ольга узнала от своей бабушки Марии Дмитриевны.

Мама Людмилы Антонина Денисова работала в трамвайном депо в Свердловске. Фото: из архива Ольги Харитоновой

- Мама Людмилы Антонина Дмитриевна Денисова была родной сестрой моей бабушки. Все, что нам известно о матери Людмилы – это то, что она родилась 19 апреля 1919 года, жила в Свердловске и работала в трамвайном депо на Уралмаше, - рассказывает Ольга. – Антонина редко общалась с родственниками, моей бабушке она лишь изредка писала письма и присылала фотографии. Так у нас сохранились фото ее дочери Людмилы в молодости. А вот от кого Антонина Дмитриевна родила дочь, ни моя бабушка, ни мама так и не узнали.

В последний раз бабушка Ольги видела свою сестру в начале 1970-х годов. Ольга вспоминает, что тогда сестры очень сильно поссорились, и после этого перестали общаться совсем. А через три года после этого Антонины Дмитриевны не стало, и связь с ее семьей потерялась окончательно.

Ольга ищет свою тетю, которой сейчас должно быть больше 70 лет. Фото: из архива Ольги Харитоновой

- Никто из нас так и не понял, из-за чего они поругались. Бабушка не хотела нам с мамой рассказывать. Но, как мне кажется, эта ссора могла произойти из-за тяжелого характера Антонины Дмитриевны. А ссора их закончилась тем, что она моей бабушке выкрикнула в порыве злости что-то вроде: «И чтобы ноги твоей не было на моих похоронах», - рассказывает женщина.

О дочери Антонины известно лишь то, что она рано вышла замуж и родила ребенка. По предположению Ольги, сейчас Людмиле уже больше 70 лет. Никаких других фактов о ней Ольга больше не знает. Единственная надежда жительницы Иркутской области, что кто-то из жителей Екатеринбурга увидит и узнает ее тетю по фотографиям.

О своей тете Ольга знает лишь то, что она рано вышла замуж. Фото: из архива Ольги Харитоновой

«В ТРАНСЕ УВИДЕЛА СВОИХ ПРЕДКОВ»

О том, как Ольга решила заняться генеалогическим древом, она рассказывает с загадочной улыбкой. Мысль о том, что всем важно знать свои корни зародилась у нее еще 20 лет назад, когда она получала второе высшее образование. Женщина училась на психолога и однажды посетила тренинг, посвященный связям человека с его родом.

- Мы закрывали глаза и представляли то, что говорит ведущий. Это был летний теплый лес, солнечная поляна, дерево, к которому мы должны были подойти. А потом ведущий сказал: «Теперь повернитесь, к вам на поляну выходят ваши предки, они вас поддерживают, это сила вашего рода». Я мысленно поворачиваюсь и вижу, что ко мне на поляну идут тысячи людей, - рассказывает Ольга. - Причем я отлично могла разглядеть несколько человек, стоящих в первом ряду. Их лица и образы отчетливо врезались мне в память.

Ольга Харитонова и ее мама Лидия Федоровна. Фото: из архива Ольги Харитоновой

Об этом необычном упражнении Ольга рассказала своей маме Лииии Федоровне. Тогда они вместе достали архивные фото своих родственников, и Ольга узнала одного из своих предков на фото, которое никогда не видела ранее. Позже женщина читала много литературы о том, какое значение для людей несет связь с его родом, и окончательно захотела изучить историю своей семьи.

«НАШЛА 450 СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ»

Сейчас в генеалогическом древе женщины более 500 имен. За два года, пока Ольга Харитонова составляет семейное древо, она смогла найти уже более 450 своих кровных родственников, которых до этого не знала, а лишь слышала некоторые их имена по рассказам родителей. Ольга изучила восемь поколений всех своих предков по линии отца и матери.

В первую очередь женщина собирает контакты и информацию о дальних родственниках, опрашивая всех своих близких.

Женщина составляет большое генеалогическое древо, в котором расписала восемь поколений своих предков. Фото: из архива Ольги Харитоновой

- Я спрашиваю, кто каких дальних родственников знает, прошу номера телефонов. И, как правило, выходит так, что один знает номер одного, другой другого, вот так, друг за другом, я нашла большинство своих родных, о которых даже и не знала до этого. Нашла троюродных и четвероюродных племянников в Германии, - делится пенсионерка.

Также Ольга активно ищет своих родственников через интернет-ресурсы и городские архивы.

- Когда мне дают примерный адрес родственников, живущих в других городах, я смотрю по картам в интернете, какие есть рядом с этим адресом учреждения, допустим, общеобразовательная школа, музыкальная школа, библиотека. И я, зная имена своих родственников, звоню и говорю, что мне нужна помощь, чтобы узнать, живет ли в таком-то доме такой-то человек, - рассказывает Ольга. – И, вы знаете, к моему удивлению, многие абсолютно открыто соглашаются мне помочь. На душе становиться так тепло и так приятно, что люди не остаются равнодушными.

В прошлом году жительница Иркутской области нашла в Обнинске родственников своего дяди – героя Великой отечественной войны – Иннокентия Васильевича Быкова.

Жительница Ишима планирует оформить свои родословные в большую книгу. Фото: из архива Ольги Харитоновой

- Брата своего отца мне очень повезло найти. Сначала я долго искала его в архивах, но так и не нашла, тогда с отчаяния просто набрала его имя в поисковой строке в интернете, не думая, что это как-то поможет. Но мне сразу вышел сайт «Книги памяти» Ломоносовской школы. В ней были фотографии героев Великой Отечественной войны. Там я и увидела фото своего дяди, - рассказывает Ольга. - Тогда я позвонила в эту школу и попросила передать мой контактный телефон тем, кто эти фотографии загрузил. А на следующий день со мной уже связалась дочь Иннокентия Быкова, то есть моя сестра.

На удивление Ольги оказалось, что у ее дяди в Обнинске было трое детей и пятеро внуков. С тех самых пор Ольга хорошо общается со своими родственниками, часто созванивается и обменивается фотографиями.

Ольга объединяет всех своих родственников не только на бумаге, создавая большое семейное древо, но и в жизни. Так и для других найденных родственников Ольга даже создала отдельные семейные чаты для обмена фотографиями и новостями.

Сейчас пенсионерка одновременно ищет шесть своих родственников, в том числе свою 70-летныю тетю из Екатеринбурга. В дальнейшем жительница Ишима планирует оформить отдельные родословные в виде собственной книги.

Если вам что-либо известно о судьбе Людмилы Денисовой, позвоните в редакцию «КП»-Екатеринбург. И, возможно, вы сможете воссоединить семью.

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