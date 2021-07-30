«Просто хочется знать, жив ли он»: сестры из Нижнего Тагила ищут брата, с которым их разлучили в доме малютки

Родители Гали и Кати пили, поэтому девочек забрали в дом малютки. Фото: личный архив сестер Никифоровых

ЗАБРАЛИ ОТ ПЬЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

Детство и юность родные сестры Галина и Екатерина Никифоровы провели в нижнетагильском детском доме №5. От родителей их забрали, когда они были совсем маленькими.

- Наши папа и мама сильно пили. Мы жили в общежитии на первом этаже, мать нас бросала, уходила в запой, а мы сидели голодные, немытые, - рассказывает Галина Никифорова. - Мамин брат пролазил к нам в окно, чтобы нас накормить. Кто-то пожаловался в органы опеки и нас забрали. А мать и отца лишили родительских прав.

В 1996 году, когда Галине было 5 лет, а Екатерине 3 года, девочек передали на воспитание в дом ребенка №7, а оттуда уже в детский дом.

Бабушке не дали удочерить сестер из-за болезни сердца, но она забирала их домой на выходные. Фото: личный архив сестер Никифоровых

- Когда мы только приехали, все дети пошли на обед, а мы испуганные были, не понимали, где мы, и что происходит. Потом нас привели в группу, где самые маленькие находились, так мы постепенно и освоились.

Все это время, пока девочки жили в детском доме, их навещала бабушка по маминой линии Лариса Дмитриевна.

- Бабушка постоянно навещала нас, забирала на выходные и каникулы. Это было счастливое время, - вздыхает Галина. – Она хотела нас удочерить, но ей не позволили, так как у нее было больное сердце. Когда бабушка вела нас маленьких обратно в детский дом после выходных, мы всегда плакали. Она нас очень любила, и мы ее тоже. Ее уже 8 лет нет в живых, нам ее очень не хватает...

ПЫТАЛИСЬ УДОЧЕРИТЬ В АМЕРИКЕ

Спустя несколько месяцев, сестер Никифоровых по программе международного усыновления повезли в Америку. Сейчас ни Екатерина, ни Галина не могут точно вспомнить, где и как они тогда жили, но знают, что их пыталась удочерить американская семья.

- Нас летом забрали в Америку на удочерение. Бабушка об этом не знала. Когда она пришла в детдом забрать нас на каникулы, ей врали, что мы в летнем лагере, - рассказывает Екатерина. - О том, что нас увезли, бабушка узнала только в сентябре, ей рассказали об этом другие воспитанники детского дома. Тогда она начала ходить в органы опеки, плакала и просила нас вернуть. Не знаю по этой, а, может, были и другие причины, но нас вернули.

Маленьких Галю и Катю хотела удочерить семья из Америки, но спустя несколько месяцев проведенных в США, девочки вернулись в Тагил. Фото: личный архив сестер Никифоровых

Бывшая воспитательница Детского дома Татьяна подтверждает – сестер Никифоровых действительно пытались удочерить в Америке.

- Катю и Галю передали сразу в семью, которая должна была их удочерить на временное знакомство. Там они прожили несколько месяцев, и в этой семье, как мне помнится, у них произошел конфликт, то есть их не приняли. Затем девочек увезли обратно, - вспоминает Татьяна Александровна.

С того времени сестры продолжили жить в детском доме №5 в Нижнем Тагиле. Они старались держаться вместе, поддерживали друг друга.

- Говорят, в детских домах во все времена было плохо. Но это не так, - уверяет Екатерина. – У нас было хорошо. Всегда было чистое пастельное белье, пятиразовое питание, благодаря спонсорам мы ездили на море в Анапу, постоянно ходили на сплавы, в цирки, в театры. Доходило до того, что нам до такой степени надоедал этот цирк, что мы сбегали, чтобы не ехать туда. Мы все дружили, а воспитательниц называли мамами. Нам очень с ними повезло.

При выпуске из детского дома, Екатерина и Галина получили на руки документ, в котором было написано, что у них есть младший брат.

«МЫ ВЕРИМ, ЧТО НАЙДЕМ БРАТА»

После окончания 9 класса сестры решили пойти учиться в училище. Галине тогда было 16 лет, а Екатерине - 14 (одна из сестер перескочила 4-ый класс – Прим. Ред.). Поступили, им дали комнату в общежитии. При выпуске из детского дома девочкам отдали решение суда о лишении их отца и матери родительских прав. К удивлению сестер в документе было указано, что в семье Никифоровых было не двое детей, а трое.

«Управление образования Дзержинского района г. Нижнего Тагила просит лишить родительских прав Никифоровых Н.М и А. М в отношении несовершеннолетних детей: дочерей Екатерины, 1993 года рождения, Галины, 1991 года рождения и сына Николая, 1996 года рождения», - говорится в документе.

- Когда мы узнали, что у нас есть брат, мы были шокированы! Нам же никто об этом не рассказывал, - рассказывают сестры. - У нас сразу появилось желание его найти. Конечно, был страх, что мы чужие люди, и когда встретимся, нам даже не о чем будет поговорить. Но все равно очень хочется узнать, жив ли он, посмотреть, каким он вырос, познакомить его с нашими детьми. Брат – это все равно брат. У нас не было отца, не было от семьи ощущения, что мужчина может защитить. И думаешь, что если бы был с нами брат, то все было бы по-другому.

Узнав о брате, девушки решили, во что бы то ни стало его разыскать.

- Мы сразу же начали расспрашивать у бабушки о нем. Выяснилось, что нашего брата забрали в тот же дом малютки, где уже были мы с сестрой, ни бабушка, ни мы ничего о нем тогда не знали. Даже когда бабушка приходила к нам, ей выводили только нас двоих, а брата ей не показывали, объясняя это тем, что он еще маленький, - продолжает Галина. – Но мы предполагаем, что он родился рыжим, так как мать была рыжая, а мы нет. Из документов, которые нам отдали при выпуске из детдома, мы узнали, что брата забрали из дома ребенка в детский дом №3. А затем его усыновили.

Екатерина и Галина обращались в различные организации, писали объявления в поисковых группах в социальных сетях. Но пока результата так и не добилась.

- Один мужчина, точно не помним, откуда конкретно, взялся вести наше дело, но когда оно дошло до органов опеки, все остановилось. Потом звонили с телеканалов, все узнавали, но после так и не давали ответа. Много раз пытались развести на деньги. Писали, что нашли брата, просили отправить деньги за ссылку на его социальные сети или номер телефона. Но, конечно, мы в это не верили. Думали, как так, столько лет не можем его найти, а тут раз, и ссылку уже готовы дать за деньги, - вспоминает Екатерина.

Сегодня девушки живут в Нижнем Тагиле. У обеих уже есть свои семьи. Фото: личный архив сестер Никифоровых

Сейчас сестры живут в Нижнем Тагиле: Галине 30 лет, Екатерине 28. У каждой из них своя семья, дети. Они не отчаиваются и верят, что однажды кто-то сможет помочь им найти родного брата. Мечтая об этом, они представляют себе первую встречу с ним:

- Сначала, наверное, были бы слезы на глазах от счастья. Потом мы бы, конечно, рассказали ему о родителях, он ведь о них ничего не знает, что мать до сих пор жива, что она здесь, в Тагиле. Мы с сестрой не хотим с ней общаться, но, может быть, он захотел бы с ней увидеться. Мы бы и его расспросили, как у него сложилась жизнь. По крайней мере, нам хочется верить, что у него все хорошо...

Если вам что-либо известно о судьбе Николая Никифорова, позвоните в редакцию «КП»-Екатеринбург. И, возможно, вы сможете воссоединить семью.

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