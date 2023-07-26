В ФК «Урал» анонсировали скорое возвращение экс-зенитовца Олега Шатова после серьезной травмы

Олег Шатов получил травму в матче третьего тура чемпионата России, играя против «Краснодара» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полузащитник футбольного клуба «Урал» Олег Шатов в ближайшее время может вернуться в команду. Он получил травму еще в прошлом году, из-за чего не мог продолжать играть. О состоянии игрока в среду, 26 июля, рассказал президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.

- У нас с ним бессрочный контракт. Шатов - тот человек, который принес славу футбольному клубу «Урал», - рассказал Григорий Иванов. - Сейчас, к сожалению, у него серьезная травма. К середине августа он, скорее всего к нам приедет. Будет пробовать тренироваться с командой. Если решит заканчивать, то мы это его решение примем. Все от него зависит.

Олег Шатов родился в Нижнем Тагиле в 1990 году. С ФК «Урал» он стал сотрудничать еще в 2007 году. Он также играл в составе «Анжи», «Зенита» и «Рубина». Выступал за сборную России. Год назад в матче третьего тура чемпионата России, играя против «Краснодара», Олег Шатов получил травму ноги. После этого ему провели операцию на голеностопном суставе.

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