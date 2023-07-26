«Во всем мире пиво - это напиток футбола»: президент ФК «Урал» поддержал инициативу о возобновлении продажи алкоголя на стадионах

О возвращении пива на стадионы в Госдуме заговорили после ЧМ-2018 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувший вторник, 25 июля, в Госдуме вернулись к вопросу о продажах пива на стадионах. На пленарном заседании депутаты рекомендовали ускорить снятие запрета на продажу напитка во время матчей. Эту ситуацию в среду, 26 июля, прокомментировал президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.

- Вопрос хороший. Наконец-то Госдума приняла это решение. Сам я люблю пиво, но не пью. Во всем мире пиво это напиток футбола. И даже на ЧМ-2018 у нас пиво было и ничего страшного не произошло, - рассказал Григорий Иванов. - Мы раньше играли на стадионе «Уралмаш» - подъезжаешь к стадиону и везде в кустах люди стоят и пьют пиво. Берут баклуши полуторалитровые и пока не выпьют не придут на стадион. А их потом начинает уже развозить от количество выпитого и идут беспорядки. Если человек свою дозу - бокал пива или полбокала - выпьет на стадионе, и он будет знать, что в любое время он сможет купить еще, не думаю, что что-то страшное может произойти. И я думаю, что если этот закон примут, то это будет правильный закон.

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов напомнил, что во время ЧМ-2018 пиво уже продавали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что пиво перестали свободно продавать на стадионах с 2005 года. Периодически вопрос о снятии запрета поднимался, но ситуацию это не изменило. Ограничение ослабили лишь временно к ЧМ-2018. В прошлый раз возврат пива на стадионы обсуждался в Госдуме в декабре 2019 года. Депутаты тогда поддержали возврат пенного напитка на матчи. Вырученные средства они предлагали направлять на развитие и популяризацию футбола.