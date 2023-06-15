Шатов практически не играл в прошлом сезоне из-за травм Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» продлит контракт с 32-летним воспитанником Олегом Шатовым в случае, если игрок залечит свои травмы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал президент клуба Григорий Иванов.

- У клуба с Олегом свои отношения. Если он будет готов - будет играть. Сейчас он уехал отдыхать, - пояснил Григорий Иванов.

По данным «КП-Екатеринбург», после окончания сезона Олег Шатов уехал к семье в Санкт-Петербург.

- Олег остается нашим игроком, и все зависит от того, как будет идти восстановление после травмы и операции. Надеемся на его возвращение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Урала».

В минувшем сезоне «Урал» занял 11-е место в чемпионате России, а Шатов появился на поле лишь четыре раза. Речь про матчи в июле и ноябре, когда полузащитник провел в игре лишь 112 минут. Кроме этого, Шатов провел два матча в Кубке России. О продлении контракта до конца сезона клуб сообщил 1 февраля.

Ранее «Урал» объявил об уходе Лазара Ранджеловича, Алексея Евсеева, Юрия Бавина и вратаря Олега Баклова. Уже известно, что соглашение на год продлил капитан «шмелей» Денис Кулаков.