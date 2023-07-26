Следователи повторно допросили опекуншу скончавшегося Далера

В смерти 6-летнего Далера обвиняют его опекуна Веронику Наумову Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается расследование по делу о гибели 6-летнего Далера. Ровно месяц назад женщина, оформившая опеку над мальчиком, Вероника Наумова, сообщила в полицию о пропаже мальчика.

Больше 1000 человек три дня искали ребенка, пока сотрудники полиции не обнаружили его тело в гараже в 300 метрах от дома, где он жил. Выяснилось, что мальчик умер еще около полугода назад. После этого опекуншу задержали и арестовали до 26 августа по обвинению в убийстве, истязаниях и мошенничестве (по предварительным данным, она продолжала получать социальные выплаты на опекаемого ребенка, несмотря на то, что он был уже мертв, - Прим. Ред.)

Гараж, в котором было найдено тело Далера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как стало известно «КП-Екатеринбург», старший следователь первого отдела по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области повторно допросил Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве Далера. Сегодня, 26 июля, женщину ознакомили с результатами судебно-медицинской экспертизы, которая не смогла установить точную причину смерти ребенка.

Свою вину в смерти мальчика обвиняемая не признает. Расследование осложняется тем, что ткани тела мальчика подверглись гнилостным изменениям - почти семь месяцев тело пролежало в гаражном боксе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судьба опекунши погибшего Далера оказалась в руках сестры мальчика

В Екатеринбурге следствие будет доказывать вину опекунши погибшего Далера, опираясь на показания его сестры (Подробнее)

Опекунше Далера отказали в освобождении из СИЗО

Вероника Наумова не признает вину в смерти малыша, тело которого прятала в гараже с декабря (Подробнее)