Алкоголь не будут продавать в центральной части Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

300-летние Екатеринбурга будут праздновать с 13 по 19 августа 2023 года. В связи с масштабным празднованием юбилея уральской столицы власти города впервые приняли решение ввести запрет на продажу алкоголя в центральной части города.

Где запретят продавать алкоголь в Екатеринбурге на День города 2023

В документе указано, что спиртные напитки нельзя будет купить с 8 до 23 часов с 13 по 19 августа в границах улиц Московская – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красный – улицы Челюскинцев.

Также с 12 до 23 часов 19 августа на проспекте Академика Сахарова от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города Екатеринбурга - 2023: афиша и программа мероприятий. Какие мероприятия пройдут в Екатеринбурге в честь празднования 300-летнего юбилея (подробнее)