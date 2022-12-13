Какие мероприятия пройдут в Екатеринбурге в честь празднования 300-летнего юбилея

Массовые мероприятия будут проходить в Екатеринбурге всю первую половину августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году Екатеринбург отмечает юбилей. Городу исполнится 300 лет. Традиционно праздник отмечают в августе. Мы расскажем вам о подробной афише мероприятий к Дню города Екатеринбурга-2023.

День города Екатеринбурга-2023: афиша

21-22 июля 2023 года в Екатеринбурге пройдут соревнования по триатлону. Спортивное мероприятие выстроят так, чтобы все ключевые соревнования проходили в центре города на фоне достопримечательностей Екатеринбурга.

IRONSTAR SPRINT EKATERINBURG-2023 пройдет для любителей на спринтерской дистанции: 750 м плавание, 20 км велогонка, 5,25 км бег.

Плавательный этап будет организован в акватории Городского пруда. Велоэтап — по центральным городским улицам и федеральной трассе Новомосковского тракта с незначительным перепадом высот. Беговой этап — вдоль набережной Городского пруда, без набора высоты.

Участвовать в мероприятии могут мужчины и женщины от 16 лет, в том числе есть отдельная категория для тех, кому уже за 80 лет. Можно участвовать индивидуально или в команде. Соревнования пройдут и среди паратриатлетов.

12–13 августа 2023 года в Екатеринбурге пройдет фестиваль уличных театров «Лица улиц». Пройдет в парке Маяковского. В рамках фестиваля будут показаны спектакли городских театров, для них построят 5 сцен.

12 августа 2023 года в Екатеринбурге пройдет тематический фестиваль, приуроченный ко Дню строителя. Состоится на территории Исторического сквера.

13 августа 2023 года фестиваль «Урал Опера Балет». Состоится на территории Исторического сквера. Лучшие постановки и номера покажут артисты «Урал Опера Балет» (ранее Екатеринбургский театр оперы и балета).

14 августа 2023 года в Екатеринбурге пройдет фестиваль инклюзии. Состоится на территории Исторического сквера. Расскажет горожанам о том, как правильно и эффективно взаимодействовать с людьми с инвалидностью. В рамках мастер-классов люди увидят, что люди с ограниченными возможностями здоровья обладают уникальными талантами и способностями, которые успешно применяют в быту и работе.

15 августа 2023 года в Екатеринбурге пройдет фестиваль «День джаза». Состоится на территории Исторического сквера.

16 августа 2023 года в Екатеринбурге пройдет фестиваль в честь Дня современного искусства. Состоится на территории Исторического сквера.

17 августа 2023 года в Екатеринбурге пройдет финал «Мисс Екатеринбург». Состоится на территории Исторического сквера. Конкурсантки выяснят, кто из них достоин короны. Также в этот день на площадке конкурса можно будет увидеть показ мод.

В парке Маяковского откроют концертный зал «Летняя эстрада». В этот же день там пройдет гала-концерт с участием симфонического оркестра Свердловской филармонии.

18 августа 2023 года в Екатеринбурге пройдет гала-концерт от детских коллективов города. Состоится на территории Исторического сквера. На сцену поднимутся самые способные ученики школ искусств Екатеринбурга.

Для бизнесменов, общественных деятелей, политиков, почетных гостей города пройдет торжественное собрание, посвященное 300-летию Екатеринбурга. Встреча запланирована на 16:00 в «Екатеринбург-ЭКСПО».

19 августа 2023 года в Екатеринбурге пройдет официальное торжество в честь 300-летия города. С утра в Историческом сквере пройдет городская свадьба, когда молодожены создают семью в знаковый для города день.

Капсулу времени на 50 лет заложат в Историческом сквере Екатеринбурга. Вскроют ее только в 2073 году.

Днем в Историческом сквере пройдет финал чемпионата России по прыжкам в высоту. Затем на площадке пройдет фестиваль духовых оркестров. Вечером начнется шоу в честь юбилея.

По центру Екатеринбурга празднично прошествуют делегации восьми районов города и городских сообществ.

На улице 8 Марта будут организованы спортивные соревнования, в том числе тут разместят скалодром.

Литературный квартал представит собой историческую реконструкцию Екатеринбурга XIX века с музеем под открытым небом. Тут же появится интерактивное пространство «Лабиринт истории Екатеринбурга».

В парке Маяковского будут выступать музыканты с трибьютом Свердловского рок-клуба

Октябрьская площадь предана под площадку для детских активностей.

Концертные площадки будут работать в некоторых районах города: Чкаловском, Орджоникидзевском, Академическом.

12-19 августа 2023 года в Екатеринбурге пройдет фестиваль ресторанов города. В участниках фестиваля будет действовать праздничное предложение «Комбо за 300». В эти дни в Екатеринбурге будут проходит мастер-классы от шеф-поваров города, а также шуточные соревнования.

12-19 августа 2023 года на территории Исторического сквера будут работать четыре арт-объекта с дополненной реальностью. Для арт-объектов выбраны глубинные символы Екатеринбурга. В день юбилея все они преобразуются в декорации перфоманса.