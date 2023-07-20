Бывший юрист благотворительного фонда обвинила мецената в том, что он «кинул» десятки людей на зарплаты

Пострадавшие хотят обратиться к главе СК России Бастрыкину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге разразился скандал: сотрудники автономной некоммерческой организации «Уральский центр развития гражданских инициатив» обвинили руководство в невыплате заработной платы. Одной из тех, кто остался без зарплаты, оказалась Анастасия Велижанина – мама «мальчика-рыбки».

Из-за ихтиоза кожа мальчика напоминает чешую Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее, «КП-Екатеринбург» подробно рассказывала историю жизни 5-летнего Артема, страдающего от неизлечимого заболевания - ихтиоза. Одним из тех, кто вызвался помочь мальчику, стал меценат Алексей Новожилов. Он закупил кремы, жизненно необходимые Артему. Мама мальчика оценила эту помощь и решила устроиться юристом в благотворительную организацию, руководителем которой являлся меценат Алексей Новожилов. Однако, по словам женщины, работала она «за спасибо».

«КП-Екатеринбург» поговорила с сотрудниками организации и попыталась разобраться в ситуации.

«ПЕРЕВОДИЛ ДЕНЬГИ СЕБЕ НА КАРТУ»

Анастасия Велижанина получила предложение поработать юристом в организации «Уральский центр развития гражданских инициатив» лично от Алексея Новожилова. Она работала в организации с 1 февраля 2023 года – на протяжении трех месяцев.

- Я занималась тем, чтобы контролировать обжалование решения Минюста о ликвидации «Уральского центра развития гражданских инициатив», не спала ночами. Счета этой организации были заморожены, а часть сотрудников переоформили в общество с ограниченной ответственностью «Глобус». Алексей Борисович прекрасно знал, что организация уже была ликвидирована, все имеющиеся деньги он переводил себе на карту, - рассказывает Анастасия Велижанина.

Сотрудники обращались в полицию. Фото: предоставлено героем публикации

По словам женщины, Алексей Новожилов уверял, что в ближайшее время счета обязательно восстановят и все сотрудники получать свои деньги. Однако этого так и не произошло.

- Я старалась выкроить хоть какую-то копейку. Но с момента трудоустройства до сегодняшнего дня за три месяца работы я не получила ничего, - сетует Анастасия.

ЗАДОЛЖАЛИ 150 ТЫСЯЧ

Женщина уверяет, что испытывала на протяжении этих месяцев острую нужду. Ведь ее сыну нужны развивающие занятия и курсы дорогостоящих препаратов. Но женщина продолжала верить обещаниям, как и многие другие сотрудники Центра.

- За три месяца мне задолжали 150 тысяч рублей. В мае я сказала Алексею Новожилову, что больше не буду с ним работать. С тех пор, как я уволилась, ко мне, как к юристу, обратились десятки сотрудников организаций, который руководил Новожилов. Кто-то не получил десятки тысяч, а кто-то сотни! Я помогала им составлять заявления с претензиями по поводу невыплат в прокуратуру и трудовую инспекцию. Мы надеемся, что администрация города нам поможет. А еще мы будем обращаться к главе СК Александру Бастрыкину, - говорит Анастасия Велижанина.

Сотрудникам предложили обратиться в суд. Фото: предоставлено героем публикации

18 июля бывшие сотрудники «Уральского центра развития гражданских инициатив», пострадавшие из-за невыплат заработной платы, обратились с коллективным иском к ООО «Глобус» в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

МИНЮСТ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В картотеке Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга можно найти решение по административному делу от 21 ноября 2022 года. В нем фигурирует «Уральский центр развития гражданских инициатив и социального партнерства». Согласно тексту документа, организация была ликвидирована по требованию свердловского Минюста.

- Выявлены факты направления денежных средств на цели, не предусмотренные учредительными документами и факты распределения прибыли учредителю, - говорится в решении.

Также плановая проверка ведомства выявила нарушения законодательства РФ. Например, организация не предоставляла информацию о своей деятельности. Также в решении суда говорится, что часть прибыли Центра - в сумме 242 рублей были распределены в пользу участника организации. Правда, в чей именно карман были перечислены эти деньги, в решении суда не говорится.

«НЕ СЛУШАЙТЕ ТЕХ, КТО ГОВОРИТ, ЧТО Я НЕ ЗАПЛАЧУ!»

В распоряжении «КП-Екатеринбург» есть переписка Алексея Новожилова с сотрудниками в рабочем чате. Приводим текст сообщения.

- Уже около 30 человек получили деньги. И мы продолжаем выдавать. Да, пока сумма долга в разы превышает планируемые получения субсидий. Но не слушайте тех, кто говорит, что я не заплачу и прячусь. В эту ситуацию мы все попали из-за моей неумелой работы. Я виновник всему и стараюсь исправить то, что сам наломал, - пишет сотрудникам Алексей Новожилов.

По словам Анастасии, пострадавших сотрудников около сотни. Фото: предоставлено героем публикации

В разговоре с «КП-Екатеринбург» он заявил, что у всех поставщиков социальных услуг начались проблемы с выплатами денег специалистам.

- Трудности бывают у любой организации. Главное, что мы выплачиваем и работаем. В феврале был ликвидирован «Уральский центр развития гражданских инициатив». Я генеральный директор ООО «Глобус», о судебных делах мне ничего не известно. У специалистов проблем нет, они приняли условия финансирования. Была договоренность выплатить деньги, когда «Глобус» начнет получать субсидии. С 1 июля «Глобус» начал работу, как поставщик социальных услуг, - рассказал Алексей Новожилов.

Однако, сколько человек получили зарплату, в разговоре с «КП» гендиректор уточнить отказался. Он заявил, что эти данные относятся к внутренней информации и разглашать их нельзя.

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