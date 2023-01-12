После статьи «Комсомолки» «Мальчику-рыбке» из Екатеринбурга, нуждающемуся в дорогих кремах, помогут меценаты

Одной упаковки хватает на три-четыре дня, так как крем нужно наносить обильно на все тело Фото: Алексей БУЛАТОВ

У 4-летнего Артема Велижанина из Екатеринбурга редкое заболевание – синдром Нетертона. Эта патология вызывает катастрофическое высыхание кожи, из-за которого она краснеет, шелушится и трескается до крови. Без специальных кремов, которые нужно наносить ежедневно, Артем будет чувствовать сильный дискомфорт и зуд. Одна баночка крема стоит от двух до трех тысяч рублей, а хватает ее всего на три-четыре дня. Поэтому мама Артема очень нуждается в помощи. «КП-Екатеринбург» рассказала историю «мальчика-рыбки». На просьбы о помощи откликнулся уральский меценат Алексей Новожилов.

- Я прочитал историю Артема Велижанина в «КП-Екатеринбург» и дал распоряжение, чтобы специалисты связались с мамой Артема. Мы узнали, какие именно уходовые средства нужны мальчику. В Екатеринбурге купить их не удалось, поэтому заказали мази через онлайн-магазин. Вопрос с приобретением кремов решился 11 января. Общий запас, который мы передадим Артему – 20 штук. Этого объема хватит на два месяца. Их общая цена 26880 рублей, - рассказал «КП-Екатеринбург» учредитель Фонда Алексей Новожилов.

Только на лицо Артема нужно наносить 3 вида крема Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необходимую уходовую косметику Артему передадут уже 19 января. После того, как кремы закончатся, «мальчика-рыбку» не оставят без внимания. Кроме того, семье Артема помогут с покупкой билетов в Москву. Ведь «мальчик-рыбка» и его семья ждут вызов из клиники в НМИЦ имени Дмитрия Рогачева на курс терапии.

- У нас уже есть договоренность, как только Артем с мамой поедут на лечение, то мы купим им билеты туда и обратно. Осталось лишь дождаться вызова. В случае необходимости предоставим семье специалистов, а также врачей для консультативной помощи, - продолжил Алексей Новожилов.

В период обострения Артем чувствует боль, а его кожа облезает пластами Фото: Алексей БУЛАТОВ

С семьей Артема Фонд Алексея Новожилова уже был знаком ранее. Артем ходил в детский сад для особенных детей, который работает при содействии Фонда. И с Артемом на дому уже занимаются логопеды, нейропсихологи и специалисты из реабилитационного центра партнерской организации Фонда Алексея Новожилова. Сам Фонд был учрежден в августе 2022 года. На его попечении десятки семей, которые нуждаются в помощи.

Кожа Артема очень уязвима и склонна к аллергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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